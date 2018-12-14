HABER

AK Parti'ye 32 bin adaylık başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 11:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "2014'te belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı için iki ayda 19 bin 74 kişi başvurmuştu. Bu seçim için daha 38. günde başvuru sayısı 32 bin 147'ye ulaştı" - "Adaylık için başvuranların 3 bin 859'u kadın. Genç adayların sayısı 609, engelli adayların sayısı 759. Bir kısım partilerde müracaat edenlerin toplam sayısı bu kadar değil" - "Kanuni düzenleme çok net ve açık. Milletvekillerinden herhangi birisinin belediye başkanlığına adaylığı söz konusu olursa, milletvekilliğinden istifa etmesi gerekmiyor" - "Şu anda belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı müracaatları devam ediyor. Kafamızda '3 Ocak'a kadar devam ettirebiliriz' diye bir fikir var. Önceki seçimde olduğu gibi iki ay sürmüş olur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2014 yerel seçimlerinde iki ayda 19 bin 74 kişinin müracaat ettiği belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı için 31 Mart 2019'da yapılacak seçimler öncesinde 39 günde 32 bin 147 başvuru aldıklarını açıkladı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, AK Parti'nin yerel seçime yönelik takvimi hakkında bilgi verdi.

Belediye başkan aday adaylarının müracatlarını aldıklarını, belediye ve il genel meclis üyelikleri için başvurların devam ettiğini bildiren Yavuz, "Belediye ve il genel meclis üyeliklerine ilişkin müracatın 3 Aralık'a kadar devam edeceğini ilan etmiştik. 3 Aralık'a geldiğimizde yeni bir kararla bunu bir süre daha devam ettirme kararı aldık. Şu anda belediye ve il genel meclis üyesi aday adaylığı müracatları devam ediyor." diye konuştu.

- "Başvurular 3 Ocak'a kadar sürecek"

Bir önceki yerel seçimde başvuruların 1 Ekim'de başladığını ve 1 Aralık'ta sona erdiğini ve iki ay sürdüğünü ifade eden Yavuz, "Bu sefer 3 Kasım'da başlattık. Kafamızda '3 Ocak'a kadar devam ettirebiliriz' diye bir fikir var. Yine iki ay sürmüş olur." bilgisini paylaştı.

Belediye başkan aday adaylığı başvuru sayısının 2014 yerel seçimlerinde 6 bin 501 olduğunu, bu yıl bu rakamın 7 bin 180'e ulaştığını hatırlatan Yavuz, bu seçimlerde diğer seçimlerden farklı olarak kadın, gençlik ve ana kademenin il, ilçe başkanlıkları ile mevcut belediye başkanlarının müracaatta bulunamadığının altını çizdi.

- 32 bin 147 başvuru

Kadın, gençlik ve ana kademenin il, ilçe başkanlıkları ile mevcut belediye başkanlarının müracatları alınmadığı halde başvuru sayısındaki artışa işaret eden Yavuz, partilerine beklediklerinden fazla teveccühün olduğunu söyledi.

Belediye ve il genel meclis üyelikleri için yapılan başvurularla bu sayıların daha da arttığını vurgulayan Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"2014'te belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı için iki ayda 19 bin 74 kişi başvurmuştu. Bu seçim için daha 38. günde başvuru sayısı 32 bin 147'ye ulaştı Bu da geçen döneme oranla fazladan 13 bin 73 kişinin müracaat ettiğini gösteriyor. Rekor sayıda müracaat geliyor. Buradan AK Parti'ye teveccühün de önceki dönemlere oranla daha fazla arttığını anlıyorum. Bu sayının 3 bin 859'u kadın aday. Bir kısım partilerde müracaat edenlerin toplam sayısı bu kadar değildir. Genç adayların sayısı 609, engelli adayların sayısı ise 759. Müracaat edenler, AK Parti'nin seçenek şansını artırmış oluyor."

- "Geçersiz oyların önüne geçiyoruz"

Seçimlerde tek zarf ilkesinin, 13 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren bir yasa ile Türkiye'nin gündemine girdiğini anlatan Yavuz, bu ilkenin ilk kez 24 Haziran genel seçimlerinde uygulandığını anımsattı.

Yerel seçimlerde tek zarf ilkesinin uygulanacağına dikkati çeken Yavuz, "Geçen dönemlerde birden çok zarfa ayrı ayrı pusulalar konuyor, ayrı ayrı sandıklara atılıyordu. Bu sebeple de birçok oy geçersiz sayılabiliyordu. Atılması gereken sandıktan başka bir yere atılması, pusulanın konulması gereken zarftan başka bir zarfa konulması gibi sebeplerle birçok oy iptal ediliyordu. 2014 seçimlerinde birçok geçersiz oy var. Seçmene, aynı anda 4 pusula veriliyor. Seçmen, 4 pusulaya ilişkin oyunu kullanıyor, tek bir zarfa konuyor, sandığa atıyor." diye konuştu.

Büyükşehir belediyelerinde seçmene büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlığa ilişkin 4 pusula verileceğini aktaran Yavuz, büyükşehir olmayan illerde de 4 pusulanın olacağını, büyükşehirden farklı olarak seçmenin il genel meclis üyelikleri için oy kullanacağını dile getirdi.

Yavuz, "Başka pusulanın başka zarfa girmesinden dolayı ortaya çıkan oy geçersizliklerinin önüne geçiyoruz. Bu sefer, inşallah geçersiz oy oranının, tek zarf ilkesine dayalı olarak daha düşük olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Milletvekillerinin istifa etmesi gerekmiyor

Yavuz, belediye başkanlığına aday olan milletvekillerinin istifalarına ilişkin tartışmalarla da değinerek, şöyle devam etti:

"Kanuni düzenleme çok net ve açık. Milletvekillerinden herhangi birisinin, belediye başkanlığına ilişkin adaylığı söz konusu olursa milletvekilliğinden istifa ederek aday olması gerekmiyor. Diyelim ki seçilemedi, sorun yok, zaten istifa etmemişti. Diyelim ki seçildi, bu kişiye 15 günlük bir süre veriliyor. Bu 15 günlük süre içinde bir görevi tercih ediyor. Daha göreve başlamadan ya milletvekili olarak kalıyor ya da belediye başkanı seçilmişse belediye başkanlığını tercih ettiği için milletvekilliğinden istifa etmiş oluyor."

- "Kalan il belediye başkanlıklarına ilişkin çalışmalar yapıldı"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki heyetin aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yavuz, "Cumhurbaşkanımız, bu çalışmalara bir hayli mesai harcadı. Sürecin başında, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemi çok yoğun acaba istediğimiz oranda mesai harcayabilecek mi?' diye tereddüdümüz vardı. Bu tereddüde mahal kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız uykusundan taviz vererek, gece yarılarına, sabahlara kadar mesaisini bu istikamette harcadı. Çok önemli bir aşamaya geldik. 74 il belediye başkan adayımızı açıkladık. Kalan il belediye başkanlıklarına ilişkin çalışmalar yapıldı. İlçelere ilişkin çalışmalarda da bir yere gelindi." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, belde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylarının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlediklerini açıkladı.

PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda neler yer alıyor? İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda neler yer alıyor?
Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Failin kim olduğu belliErdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Failin kim olduğu belli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İh

En Çok Okunan Haberler

Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

Traktörüne takılan taşı kaldırdı, altında gördüğüne inanamadı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Ankara'da kar yağışı, İstanbul ve İzmir'de yağmur)

Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden flaş açıklama! 'Tüm olanları abime anlatmıyoruz'

Mehmet Ali Erbil'in kardeşinden flaş açıklama! 'Tüm olanları abime anlatmıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda neler yer alıyor?

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda neler yer alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Failin kim olduğu belli

Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Failin kim olduğu belli

Ankara'yı sarsan 'Her an istifa edebilir' iddiasına yanıt geldi!

Ankara'yı sarsan 'Her an istifa edebilir' iddiasına yanıt geldi!

İlker Başbuğ, CHP'nin en önemli hatasını açıkladı

İlker Başbuğ, CHP'nin en önemli hatasını açıkladı

Meclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sert tartışma

Meclis'te ortalık karıştı! 'Siz de teröristsiniz'

CHP'de İstanbul yarışını bitiren poz

Yarışı bitiren poz! İşte İstanbul adayı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.