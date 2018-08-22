AK Parti'ye bayram ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Söz konusu vatan olduğu zaman, milletimiz tekrardan nasıl birlik ve beraberlik ruhu içinde herkese güçlü mesaj verebileceğini, bu ülke için kendisini siper edebileceğini bu süreçte de gösterdi." dedi. Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'yi CHP ve MHP'nin ardından sırasıyla HÜDAPAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti ve İYİ Parti heyetleri ziyaret etti. Heyetleri AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat ile Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ karşıladı. CHP ve MHP heyetlerini ayrı ayrı ağırlayan AK Parti'ye, daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük başkanlığındaki HÜDAPAR heyeti geldi. Elibüyük, yakın dönemde ülke gündemini meşgul eden ABD ile ilişkilere değinerek, ABD'nin sömürgeci ve işgalci bir devlet olduğunu ifade etti. Ülke ve millet söz konusu olduğunda her zaman meşru hükümetin ve ülkenin menfaatinin yanında durduklarını belirten Elibüyük, içe dönük problem ve sıkıntılar ne olursa olsun, bunların içeride konuşulup çözülmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Ülke ekonomisinin döviz ve faiz arasına sıkıştığını savunan Elibüyük, ithal ve montaj ekonomisi yerine yerli ve milli üretim ekonomisine geçilmesi gerektiğini dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu da Türkiye'nin geçmişten bu yana imtihanlara alışık olduğunu, saldırı ve tehditlere geçmiş dönemlerde de çokça maruz kaldığını anımsattı. Sarıeroğlu, "Tüm bu yaşadığımız süreçlerde 15 Temmuz darbe girişimi, işgal girişimi ülkemize yönelik yaşadığımız en ağır ihanetlerden birisiydi. O sürecin benzerini şu anda ekonomik olarak yaşıyoruz. Yine bir saldırıyla karşı karşıya kaldık." diye konuştu. - "Döviz kuru üzerinden Türkiye'ye diz çöktürülmek istendi" Bakıldığı zaman reel sektörde işlerin yolunda gittiğini, üretim, kapasite kullanımı ve ihracatta rekorlar kırılan, turizmde uzun bir dönemden sonra çok yüksek performanslara ulaşılan parlak bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Sarıeroğlu, reel sektördeki rakamlar bu şekildeyken finans piyasalarına yönelik çok ciddi girişimler olduğunu, döviz kuru üzerinden Türkiye'ye diz çöktürülmek istendiğini söyledi.

Buna karşın Türkiye'nin vatan ve millet söz konusu olduğunda 15 Temmuz'daki gibi tek ses olup kenetlendiğini vurgulayan Sarıeroğlu, vatandaşların bankalarda döviz bozdurmak için kuyruklar oluşturduğunu, seçim bölgesi Adana'da üç günde bir ton altın bozdurulduğunu kaydetti. "Söz konusu vatan olduğu zaman, milletimiz tekrardan nasıl birlik ve beraberlik ruhu içinde herkese güçlü mesaj verebileceğini, bu ülke için kendisini siper edebileceğini bu süreçte de gösterdi." diyen Sarıeroğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığının çok hızlı şekilde bütün ekonomik araçları sağduyulu, itidalli, paniğe kapılmadan iyi bir şekilde arka arkaya uygulayarak bu saldırıları püskürttüğünü belirtti. Sarıeroğlu, "Biz, bu süreçten de inanıyorum fırsatlarla ve çok güçlü atılımlarla çıkacağız. Geçmiş süreçlerde de örnekleri oldu." dedi. 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı sonraki süreçlerde güvenlik soruşturmalarıyla ilgili OHAL Komisyonu'nun çalıştığını belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "Bununla alakalı olarak bu komisyon çok hızlı şekilde kararlar verme ve süreçle ilgili yol alınması gayreti içinde. Tabii ki bütün kılcal damarlara kadar işlemiş bir yapı. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz de bir yandan bu süreçte devam ediyor. Hem terör örgütleriyle mücadelemiz hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni yapısının güçlü şekilde kurgulanması, oturtulmasıyla ilgili çalışmalarımız, önümüzdeki döneme ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabine üyelerimiz tarafından 100 günlük icraat programı hazırlandı. AK Parti olarak kongre süreci yaşadık, şimdi yerel yönetimlerle ilgili seçimlere hazırlanıyoruz.

Dinamik bir süreç içindeyiz her alanda, her kanalda aktif, etkin. İnşallah millete hizmet etme aşkıyla, heyecanıyla yeni bir süreç. İnşallah hayırlarla bu süreçlerin tamamlanacağına gönülden inanıyorum." - "Her türlü tehdidin üstesinden gelebilecek güçteyiz" AK Parti'yi daha sonra Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini ifade eden Aydın, bu süreçte her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyaç olduğunu, bayramın buna vesile olmasını temenni ettiklerini söyledi. Ülkenin en büyük ihtiyacının samimiyet olduğunu dile getiren Aydın, "İnşallah samimi bir iletişimle, samimi bir birliktelikle, kardeşlikle içinde olduğumuz sıkıntıları aşacağımıza kalben inanıyoruz. Bayramların da buna vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu. Sarıeroğlu da ülkenin yeni bir süreçte olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Ekonomik anlamda içeriden, dışarıdan çok farklı girişimlerin, seslerin, tehditlerin, saldırıların olduğu bir sürecin içinden geçtik, geçmeye devam ediyoruz. Bazı önlemler alındı, atılımlar yapıldı, bununla ilgili sonuçlar alınmaya başlandı ama bardağa dolu tarafından bakmak lazım. Vatanımız ve milletimiz söz konusu olduğunda bu ekonomik girişimlere karşı da 81 milyon yine tek ses, tek yürek oldu. Biz birlik, beraberlik içinde oldukça, kardeşlik hukukumuzu korumak için samimi gayret içinde oldukça her türlü tehdidin üstesinden gelebilecek güçteyiz."

Bu süreçte ülkenin daha da güçlenmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Sarıeroğlu, bunun da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği, hızlı ve etkin karar almayla ilgili yeniliklerle daha ivedi şekilde olacağına inandığını söyledi. Sarıeroğlu, "Bununla ilgili güzel, güçlü başlangıçlar yapılıyor. İnşallah ülkemizin geleceğinin geçmişten, bugünden çok daha aydınlık, çok daha parlak, çok daha güzelliklerle dolu olacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı. - "AK Parti'nin başarısı Türkiye'nin ilerlemesi, Türkiye'nin başarısı" DSP Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova ve İhsan Feyzibeyoğlu ile Parti Meclis Üyesi Ahmet Çakmak'tan oluşan heyet de AK Parti'ye bayramlaşma ziyaretinde bulundu. DSP'li Tambova, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Tabii partinizin başarısı ülkemiz adına önemli. AK Parti'nin başarısı Türkiye'nin ilerlemesi, Türkiye'nin başarısıdır çünkü iktidar olduğunuz için bu önemli. Ecevit'in ilkelerini benimsemiş kişiler olarak, bizler muhalefeti yıkıcı yönden ele almıyoruz." dedi.

Siyasetin insan, toplum, ülke için yapıldığını, doğru yapıldığı sürece buna pozitif eleştirilerle katkı yapabileceklerini düşündüğünü belirten Tambova, bu açıdan iktidarların başarılı olmasının ülkenin, milletin lehine olduğunu kaydetti. Seçimden önce başlayan sıkıntılı sürecin devam ettiğini dile getiren Tambova, dış faktörlerin etkisinin kaçınılmaz olduğunu ancak bundan bu kadar etkilenilmemesi için üretim ekonomisinin daha iyi bir zemine oturtulması gerektiğini söyledi. Tambova, ekonominin hayatın vazgeçilmezi olduğunu, dolayısıyla iyi yönde seyretmesinin en büyük dilekleri olduğunu vurguladı. Sarıeroğlu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'nin şahlanması, daha büyük hedef ve hayallere daha hızlı adımlarla ilerlemesinin hedeflendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Geçmişten bu yana her önemli eşiği atlayacağımızda bu tarz saldırılara, ülkemize yönelik bu tarz girişimlere maruz kaldık. Bu dönemde de çok aleni şekilde tüm dünyanın gözü önünde ülkemize, ekonomimize, finans piyasalarımıza yönelik çok ciddi manipülasyonlar, saldırılar oldu. Birlik ve beraberlik içinde olmak çok önemli. Bu süreci atlatabilmek için birliktelik içinde olmamız gerekiyor. Tam olunabildi mi? O bir soru işareti ama milletimiz kendisini ortaya koydu.

Siyasiler bu birlikteliği gösterememiş olsa da milletimiz gösterdi." Söz konusu vatan ve millet olduğu zaman vatandaşların yüreğini ortaya koymaktan geri durmadığını dile getiren Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "Bu süreçleri de inşallah ortak akıl ve diyalogla geride bırakılacağız. Ekonomi yönetimimiz sayesinde güçlü önlemler alındı. Görev başında işinin ehli bir yönetimimiz var. Bankacılık anlamında sektörün bütün temsilcileri, kurumlar, kuruluşlar, kendi özerk yapılarıyla bu süreçle ilgili kendi iç dinamiklerini harekete geçirerek her türlü önlemi almış durumdalar." Üretim ekonomisiyle ilgi eleştirilere de değinen Sarıeroğlu, "Üç kat büyümüş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Üretim ekonomisi olmasaydı, üretim ve yatırımla ilgili süreçler olmasaydı, bu denli büyüme performansı söz konusu olmazdı. Reel ekonomiye baktığımız zaman şu an istihdamdaki artış ve işsizlikteki düşüş oranları olumlu. Türkiye'de bütüncül bakış açısıyla şu anda çok ciddi politikalar ve argümanlar devreye konulmuştur." ifadelerini kullandı.