AK Parti'ye bayram ziyaretleri

AK Parti'ye CHP ve MHP'nin ardından İYİ Parti, Saadet Partisi, BBP, HÜDAPAR, DSP, DP, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri de bayram ziyaretinde bulundu.

Bayramlaşmada çilek ikram edilmesi üzerine Tatlıoğlu, çileğin milletvekilliğini yaptığı Bursa'da meşhur olduğunu söyledi. Sarıeroğlu da "Adana'nın çileği de meşhurdur. Bilmiyorum, Bursalılar bir şey demez herhalde." dedi.

- "NATO ile olan ilişkiler gözden geçirilmeli"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel başkanlığındaki heyet de AK Parti'yi ziyaret etti.

Gürel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla KKTC'ye yaptığı ziyaretten büyük kıvanç duyduklarını belirterek, Kıbrıs konusunda Türkiye'nin bir adım atması gerektiğini ve bu adımın da atılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

ABD'nin Türkiye'yi oyalarcasına bir politika izlediğini savunan Gürel, NATO ile olan ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bayramdan sonra bu konunun tartışmaya açılması çağrısında bulundu.

Gürel, "NATO artık bize bir güvence, müttefik değil. Bizi her konuda sıkıntıya sokan bir kuruluş haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu ise "Coğrafyalar kaderdir" yorumunu yaparak, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu ama bu zorluklardan her zaman daha da güçlenerek çıkmayı başardığını söyledi.