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Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:01 | Son Güncelleme

Afrika’dan Anadolu’ya kilometrelerce uçarak göç eden ak pelikanlar üreme dönemlerini geçirdikleri Amasya’daki Yedikır Baraj Gölü’ne bu yıl yine yaklaşık bir ay erken geldi.Üreme alanı olarak konuşlandıkları sadece iki sulak alandan biri olan Amasya’nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü’nü kullanan ak pelikanlar son iki yıla kadar nisan, mayıs aylarında konaklamaya başladıkları ‘Pelikan Adası’nı geçen yıl olduğu gibi bu yılda Mart ayında mekan tuttu.Geçen Eylül ayında kuraklık ve aşırı sulamalar nedeniyle suların metrelerce çekilmesiyle birlikte ortasındaki adanın kıyıyla birleştiği göl, bu kış yağışlarla birlikte eski görünümüne kavuştu.

Afrika’dan Anadolu’ya kilometrelerce uçarak göç eden ak pelikanlar üreme dönemlerini geçirdikleri Amasya’daki Yedikır Baraj Gölü’ne bu yıl yine yaklaşık bir ay erken geldi.
Üreme alanı olarak konuşlandıkları sadece iki sulak alandan biri olan Amasya’nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü’nü kullanan ak pelikanlar son iki yıla kadar nisan, mayıs aylarında konaklamaya başladıkları ‘Pelikan Adası’nı geçen yıl olduğu gibi bu yılda Mart ayında mekan tuttu.
Geçen Eylül ayında kuraklık ve aşırı sulamalar nedeniyle suların metrelerce çekilmesiyle birlikte ortasındaki adanın kıyıyla birleştiği göl, bu kış yağışlarla birlikte eski görünümüne kavuştu. Yaban hayatın sürmesi için koşulların en uygun olduğu ender güzergahlardan olan bu alandaki 100 kuş türü etrafa konuşlandırılan kameralarla gözlemevinden takip ediliyor. Etrafındaki yüksek dağların zirvelerinin halen karla kaplı olduğu gölün bu yılki ilk konukları arasında güzellikleriyle dikkatleri çeken ak pelikanlar da bulunuyor.
Sevimli kuşları gözlemlemek isteyen öğrenciler de gölün yolunu tuttu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi’ne ait kuş gözlemevinde ve gölün kıyısında öğrencileriyle birlikte gözlem yapan Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin, “Her yıl nisan, mayıs aylarında gelen ak pelikanlar özellikle son iki yıldır mart aylarında gelmeye başladılar. Yaz boyunca burada kendilerini misafir edeceğiz” dedi.
Kendisi de kuş gözlemcisi olan Karavin, sayıları 80’i bulan pelikanlardan 20, 25 kadarını gözlemlediklerini belirterek, "İlerleyen günlerde adı ‘Pelikan Adası’ olan bu küçük adacığın pelikanlarla dolacağını tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayında sular çok çekilmişti. Hatta adaya yürüyerek gidecek durumdaydık. Ama kışın yağışlı geçmesi sonucunda şu anda göl eski haline döndü. Su miktarı oldukça iyi. Bu da kuşlar için burayı tercih etmelerinde en önemli faktör” diye konuştu.

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi
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