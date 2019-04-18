Ak Yatırım'a 3 ödül birden

İSTANBUL (AA) - Ak Yatırım, "4. TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri” kapsamında “Aracılık İşlemleri” ve “Kurumsal Finansman İşlemleri” kategorilerinde üç ödül kazandı.

Ak Yatırım açıklamasına göre, şirket, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Sermaye Piyasaları Ödülleri’nin, "Aracılık İşlemleri" kategorisinde "Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri-2018" ve "Kaldıraçlı İşlemler Pazar Payı Artış Lideri-2018" olarak iki ödül kazanırken, "Kurumsal Finansman İşlemleri" kategorisinde de "Pay İhracına Aracılık İşlemleri Lideri-2018" olarak ödül aldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, üç ödül birden kazanmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Ülkemiz ekonomisi ve sermaye piyasalarını destekleyen yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz ile her zaman müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Dijitalleşme ile birlikte, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimiz, müşterilerimize piyasa şartlarına göre yatırımlarını yönlendirme konusunda büyük esneklik sağlıyor." ifadelerini kullandı.