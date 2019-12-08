HABER

Ak Zambak Eylem Planı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında Ak Zambak Eylem Planı hazırladı.DKMP Genel Müdürlüğü tarafından İzmir’de görülen ak zambak (lilium candidum L.) türünün popülasyonunun ve yaşam alanının korunması amacıyla 2014 yılında başlatılan eylem planı çalışmaları tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında Ak Zambak Eylem Planı hazırladı.
DKMP Genel Müdürlüğü tarafından İzmir’de görülen ak zambak (lilium candidum L.) türünün popülasyonunun ve yaşam alanının korunması amacıyla 2014 yılında başlatılan eylem planı çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir’in Kemalpaşa, Bayındır, Menderes, Urla, Karaburun, Seferihisar, Bergama ve Buca ilçelerinde 10 doğal popülasyon alanı belirlendi. Ak zambağın yaşam alanlarının izlendiği çalışmalarda türün tohum ve soğanları haricinde saplarından da üreyebildiği tespit edildi. Türün varlığını sürdürdüğü alanlara uyarı ve bilgilendirme tabelalarının konulduğu ve yöre halkına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı faaliyetler neticesinde ak zambak sayısında artış olduğu gözlendi.

Ak zambak farklı sektörlerde kullanılıyor
Süs bitkisi ve kesme çiçek olarak kullanılmasının yanı sıra kozmetik sektöründe de ihtiyaç duyulan ak zambak, sahip olduğu potansiyelden dolayı geçmiş zamanlardan günümüze kadar insan tahribatına maruz bırakıldı. 160 cm’ye kadar boylanabilen, çok sayıda beyazımsı oval, birbirinden ayrık, mızraksı ve şeritsi-mızrak şekilli etli-sulu soğan yapraklarının meydana getirdiği oval soğanlı bir tür olan ak zambak, dünya üzerinde Balkan ülkeleri, Yunan adaları, Lübnan, Filistin, İsrail, Suriye ve Türkiye’de yayılış gösteriyor.

PARTNERBeyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!Beyaz: Çok yakında bomba bir şey gelecek!
Tabancayla kazara kendini vurduTabancayla kazara kendini vurdu
Kış aylarının bilinmeyen çerezi; TermiyeKış aylarının bilinmeyen çerezi; Termiye
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

Fatih Terim isyan etti!

Fatih Terim isyan etti!

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Taksim'de kız çocuklarına taciz! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 2 deprem daha

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.