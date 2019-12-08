'Ak Zambak' eylem planı tamamlandı

ANKARA, (DHA)- DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, İzmir'de bulunan Ak Zambak (Lilium candidum L.) türünün popülasyonunun ve yaşam alanının korunması amacıyla başlanan eylem planı çalışmaları tamamlandı. Çalışmada, Ak Zambağın tohum ve soğanları haricinde saplarından da üreyebildiği tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; DKMP Genel Müdürlüğü ülkenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, İzmir'de yaşayan, 'Ak Zambak' türünün popülasyonunun ve yaşam alanının korunması amacıyla 2014 yılında başlanan eylem planı çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir'in Kemalpaşa, Bayındır, Menderes, Urla, Karaburun, Seferihisar, Bergama ve Buca ilçelerinde 10 doğal popülasyon belirlendi. Ak Zambağın yaşam alanlarının izlendiği çalışmalarda türün tohum ve soğanları haricinde saplarından da üreyebildiği tespit edildi. Türün varlığını sürdürdüğü alanlara uyarı ve bilgilendirme tabelalarının konulduğu ve yöre halkına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı faaliyetler neticesinde Ak Zambak birey sayılarında artış olduğu gözlendi.

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