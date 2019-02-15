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"Akademi Beyoğlu Sohbetleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Akademi Beyoğlu Sohbetleri'ne katıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Akademi Beyoğlu Sohbetleri'ne katıldı.

Ünal, Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'ndeki Akademi Beyoğlu Binası'nda düzenlenen Akademi Beyoğlu Sohbetleri'ne misafir oldu.

Basına kapalı gerçekleştirilen programda Ünal, katılımcıların sorularını cevapladı.

Toplantıya, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra sanatçılar, gazeteciler, bürokratlar ve davetliler katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Ünal, bugün Beyoğlu'nda seçim çalışmalarına katıldığını belirterek, şunları söyledi:

''Şimdi de burada Beyoğlu sohbetlerinde misafir olduk, soruları cevaplandırdık. Ben böyle bir akademiyi oluşturduğu için sayın başkana teşekkür ediyorum. Çünkü hem Türkiye'nin hem de Beyoğlu'nun kültür erbabını, sanatçılarını, akademisyenlerini burada topladığı için bize de böyle bir sohbet imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum.''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Akademi Beyoğlu Sohbetleri

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