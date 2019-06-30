İSTANBUL (AA) - Medya Sanat Derneği, Kültür Kenti Vakfı ve Akademi Beyoğlu ortaklığıyla düzenlenen "MSM Film Okumaları" etkinliğinin ilki gazeteci ve yazar Recep Yeter moderatörlüğünde yapıldı.

Akademi Beyoğlu'ndaki etkinlikte ABD yapımı "Shattered Glass(Asılsız Haber)" filmi izlenerek, kritik edildi.

Etkinlikte konuşan Medya Sanat Merkezi Genel Başkanı İsmail Halis, Medya Sanat Merkezi'nin 2013'te Eyüp'te Bahariye Mevlevihanesi'nde kurulduğunu ve 2017 yılından itibaren de "Dijital Medya Okulu", "Belgesel Okulu" ve "Senaryo Atölyesi" gibi eğitim programlarına imza attığını söyledi.

Halis, filmi ilk kez izlediğini belirterek, "Gazeteciliğin bütün ekosisteminde maalesef yalan, gerçek ve adalet kavramı sürekli olan kavramlardır. Film de bizi bu kavramlara yüzleştirdi." şeklinde konuştu.

Yeter ise gazetecilik mesleğinin gösteri kültürü üzerine kurulu olduğunu anlatarak, "Bütün hikaye ismimizin gazetede ya da dergide yayınlanması çünkü, gazetecilerin motivasyon kaynakları isimlerin görünüyor olması oluyor. Bir süre sonra bu beraberinde tutunmanın bir aracı haline dönüşüyor. İsminiz yoksa sektörde yoksunuz, piyasada yoksunuz anlamına geliyor." diye konuştu.