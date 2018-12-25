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Akademi Beyoğlu’ndan Kültür Kenti ve Yıldız Sarayı ile iş birliği

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 13:00 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Belediyesi’nin gençlere hizmet verecek bir eğitim platformu olarak tasarladığı Akademi Beyoğlu, Kültür Kenti Vakfı ve Yıldız Sarayı Vakfı ileişbirliği protokolü imzaladı.

Akademi Beyoğlu’ndan Kültür Kenti ve Yıldız Sarayı ile iş birliği

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU Belediyesi’nin gençlere hizmet verecek bir eğitim platformu olarak tasarladığı Akademi Beyoğlu, Kültür Kenti Vakfı ve Yıldız Sarayı Vakfı ileişbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında akademik ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor.

Bakanlıkların, Üniversitelerin ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) katkıları ile geniş tabanlı altyapı oluşturma amacıyla Akademi Beyoğlu yeni bir işbirliğine daha imza attı. Beyoğlu Belediyesi, Kültür Kenti Vakfı ve Yıldız Sarayı Vakfı arasında eğitim ve kültür konulu işbirliği protokolü imzalandı. Üç yıl geçerli olacak İşbirliği Protokolü ile Akademi Beyoğlu’nda, öğrenciler için eğitici kurslar başta olmak üzere toplantı, panel, seminer, kongre, konferans gibi birçok etkinliğe imza atılacak.

Akademi Beyoğlu’nda düzenlenen törenle yürürlüğe giren İşbirliği Protokolü; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ile Kültür Kenti Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Katkak tarafından imzalandı.

Protokolle Akademi Beyoğlu’nda her yaştan katılımcı için sertifikalı eğitim programlarının hazırlanmasının yanı sıra akademik ve sanatsal nitelikli toplantı, sergi gibi kültürel etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor.

Akademi Beyoğlu’ndan Kültür Kenti ve Yıldız Sarayı ile iş birliği

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