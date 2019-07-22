"Akademi Rumeli-5 Projesi" Edirne'de başladı

Canalp, "Bu kardeşlik köprüsünü inşa etmiş olan ustalar, mimarlar burada. Bu kardeşlik köprüsüne hepiniz hoş geldiniz. Edirne, Türkiye’de 81 ilden bir tanesidir, Trakya'daki 3 ilden bir tanesidir ama hepimiz biliyoruz ki Edirne, Edirne’den ibaret değildir. Edirnelilerin sorumluluğu da Edirne’den ibaret değildir. Akademi Rumeli Edirnelilerin sorumluluk duygusunun bir yansımasıdır. Çünkü Edirne ve Edirneliler inanıyor ki Edirne Balkanlar'a açılan bir kapıdır. Edirne'nin bütün Balkan coğrafyasıyla ilgili sorumlulukları vardır ve Akademi Rumeli-5 Projesi de bu sorumluluk duygusunun bir yansımasıdır." diye konuştu.

Akademi Rumeli'nin bir gönül projesi olduğunu aktaran Canalp, projenin bu işe gönül veren insanların bir araya gelmesinden dolayı başarılı olduğunu vurguladı.

Proje ile gönülden gönüle köprülerin kurulduğunu ifade eden Vali Canalp,"Bu köprü Edirne ile diğer kentler arasında kurulmaktadır. Bu köprü, Türkiye ile kardeş coğrafyamızda yer alan ülkeler arasında kurulmaktadır. Bu köprü, burada yer alan gençler ile Edirne ve Türk insanı arasında kurulmaktadır. Bu köprünün ortaya çıkmasında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.