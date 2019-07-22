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"Akademi Rumeli-5 Projesi" Edirne'de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp: - " Akademi Rumeli Edirnelilerin sorumluluk duygusunun bir yansımasıdır. Çünkü Edirne ve Edirneliler inanıyor ki Edirne Balkanlar'a açılan bir kapıdır. Edirne'nin bütün Balkan coğrafyasıyla ilgili sorumlulukları vardır ve 'Akademi Rumeli 5 Projesi de bu sorumluluk duygusunun bir yansımasıdır."

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle yürütülen "Akademi Rumeli-5 Projesi", çeşitli ülkelerden gelen üstün yetenekli 168 öğrencinin katılımıyla başladı.

Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Kırım, Ukrayna, Gagauz Yeri, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya ile Türkiye'den öğrenciler, Edirne Valiliği önünde buluştu.

Yaşadıkları ülkelerin yöresel kıyafetlerini giyinen öğrenciler, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından öğrencilerden oluşan kortej, Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp ile halk eğitim merkezine geldi.

Halk eğitim merkezinde düzenlenen törende Gagauz Yeri'nden gelen öğrenciler Canalp ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'e ülkelerinden getirdikleri hediyeleri verdi.

- "Akademi Rumeli'nin bir gönül projesidir"

Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, Akademi Rumeli'nin bir kardeşlik köprüsü olduğunu söyledi.

Canalp, "Bu kardeşlik köprüsünü inşa etmiş olan ustalar, mimarlar burada. Bu kardeşlik köprüsüne hepiniz hoş geldiniz. Edirne, Türkiye’de 81 ilden bir tanesidir, Trakya'daki 3 ilden bir tanesidir ama hepimiz biliyoruz ki Edirne, Edirne’den ibaret değildir. Edirnelilerin sorumluluğu da Edirne’den ibaret değildir. Akademi Rumeli Edirnelilerin sorumluluk duygusunun bir yansımasıdır. Çünkü Edirne ve Edirneliler inanıyor ki Edirne Balkanlar'a açılan bir kapıdır. Edirne'nin bütün Balkan coğrafyasıyla ilgili sorumlulukları vardır ve Akademi Rumeli-5 Projesi de bu sorumluluk duygusunun bir yansımasıdır." diye konuştu.

Akademi Rumeli'nin bir gönül projesi olduğunu aktaran Canalp, projenin bu işe gönül veren insanların bir araya gelmesinden dolayı başarılı olduğunu vurguladı.

Proje ile gönülden gönüle köprülerin kurulduğunu ifade eden Vali Canalp,"Bu köprü Edirne ile diğer kentler arasında kurulmaktadır. Bu köprü, Türkiye ile kardeş coğrafyamızda yer alan ülkeler arasında kurulmaktadır. Bu köprü, burada yer alan gençler ile Edirne ve Türk insanı arasında kurulmaktadır. Bu köprünün ortaya çıkmasında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.

- "Balkanlar Türkiye'nin hakikaten bir parçası"

YTB Başkanı Abdullah Eren de soydaş ve akraba topluluklara yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında soydaş ve akraba topluluklarının olduğunu belirten Eren, "Bizim her zaman 'gönül coğrafyası' diye kullandığımız bir tabir var. Hiçbir terminolojide karşılığına rastlayamayacağınız ama Türkiye'nin dış politikasını kavramsallaştırırken kullandığı bir tabir gönül coğrafyası. Balkanlar Türkiye'nin hakikaten bir parçası, ben aslen Batı Trakyalıyım. Babam Gümülcine'nin köyünde doğdu, büyüdü. Ben İstanbul doğumluyum ama Batı Trakya'ya her zaman gittik geldik." diye konuştu.

Türkiye'nin yakın zamana kadar Balkanlar'dan sürekli göç aldığını hatırlatan Eren, hep birlikte el ele verip, Türkiye'nin ve Balkanlar'ın geleceğini birlikte kuracaklarını anlattı.

YTB'nin uluslararası öğrencilere yönelik "Türkiye Bursları" imkanı verdiğini aktaran Eren, dünyanın 170 ülkesinden 150 bin başvuru aldıklarını aktardı.

Akademi Rumeli 5 Proje Koordinatörü İbrahim Tarancı da halk eğitim merkezinde düzenlenen açılış programında, 168 öğrencinin 30 Temmuz'a kadar, edebiyat, medya - iletişim, görsel sanatlar, tarih - kültür, gastronomi, tiyatro - sinema ve müzik alanlarında uzmanlardan eğitim alacağını belirtti.

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