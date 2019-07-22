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Akademi Rumeli'nin 5'inci yılına renkli açılış

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

EDİRNE Valiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle yürütülen, bu yıl 5'incisi düzenlenen Akademi Rumeli, çeşitli ülkelerden gelen üstün yetenekli öğrencilerin katılımıyla başladı.

Akademi Rumeli'nin 5'inci yılına renkli açılış

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Valiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle yürütülen, bu yıl 5'incisi düzenlenen Akademi Rumeli, çeşitli ülkelerden gelen üstün yetenekli öğrencilerin katılımıyla başladı.
Edirne Valiliği, YTB ve Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği işbirliği ile yürütülen Akedemi Rumeli'nin 5'incisi, aralarında Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Kırım, Ukrayna, Gagauz Yeri, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya ile Türkiye'den gelen 168 üstün yetenekli öğrencinin katıldığı törenle başladı. Ülkelerinin yöresel kıyafetlerini giyen öğrenciler, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret ettikten sonra kortej oluşturarak, Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp ile birlikte Halk Eğitim Merkezi'ne yürüdü. Buradaki açılış programına İl Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Canalp, YTB Başkanı Abdullah Eren ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, Kosovalı sanatçı Cennet Popus kumdan resim sanatı gösterisiyle izleyenleri büyüledi.
Proje kapsamında 168 genç, alanında uzman yazar, yönetmen ve sanatçıyla bir araya gelerek edebiyattan görsel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, kültürden medyaya, gastronomiden müziğe çeşitli atölyelerde çalışmalar yapacak.
'AKADEMİ RUMELİ BİR KARDEŞLİK KÖPRÜSÜDÜR'
Vali Canalp, Akademi Rumeli'nin Balkanlarla Türkiye arasında bir kardeşlik köprüsü olduğunu ifade ederek, "Akademi Rumeli gönül projesidir. Sözcüklere bakın, kalp ve ruh derseniz yabancı dillerdeki karşılığını bulursunuz ama gönül derseniz bunun yabancı dillerde karşılığını bulamazsınız. Çünkü gönül dediğiniz şey bizim medeniyetimizin bir kelimesidir ve bu gönül projesindeki başarı buradan ortaya çıkmaktadır, anahtar kelimemiz budur. Bu etkinlik, işine gönül verenlerin projesidir. Bu insanlar işlerini aşkla yaptıkları için bu proje başarıya ulaşmaktadır ve gönülden gönüle köprüler kurmaktadır" dedi.
'TÜRKİYE VE BALKANLARIN GELECEĞİNİ BİRLİKTE KURACAĞIZ'
YTB Başkanı Abdullah Eren, dünyanın dört bir yanında soydaş ve akraba topluluklarının olduğunu ifade ederek, "Bizim her zaman 'gönül coğrafyası' diye kullandığımız bir tabir var. Hiçbir terminolojide karşılığına rastlayamayacağınız ama Türkiye'nin dış politikasını kavramsallaştırırken kullandığı bir tabir bu. Türkiye yakın zamana kadar Balkanlardan sürekli göç aldı. Balkanlar acının, elemin yaşandığı bir coğrafya ama aynı zamanda da vakurla, gururla geleceğe bakılan bir coğrafya. Sizler ve bizler el ele verip, Türkiye'nin ve Balkanların geleceğini birlikte kuracağız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış programı, 12 Balkan ülkesinden öğrenci liderlerinin selamlama konuşmaları ve şarkılarıyla son buldu.
Çeşitli konferanslar ve söyleşilerin olacağı program kapsamında Türkiye, Yunanistan, Romanya Kırım, Gagavuz Yeri, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna kültür geceleri düzenlenecek. Ayrıca Akademi Rumeli-5 kapsamında bu yıl ilk kez 'Rumeli Kariyer Akademisi' de düzenlenecek. Kariyer Akademisi'ne 5 Balkan ülkesinden 50 gencin katılması hedefleniyor. Programın kapanışı ise 26 Temmuz Cuma günü Edirne Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda yapılacak.

FOTOĞRAFLI

Akademi Rumeli'nin 5'inci yılına renkli açılışAkademi Rumeli'nin 5'inci yılına renkli açılışAkademi Rumeli'nin 5'inci yılına renkli açılışAkademi Rumeli'nin 5'inci yılına renkli açılış

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