Akademisyen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Göler yaptığı açıklamada, “Maktul'ün ailesinin avukatıyım. Bugün Türkiye'de bir anne, bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar tarafından katledilmiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sanığın en ağır ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dosya hakkında kısaca bir bilgi vermek gerekirse de şu an dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndadır. Ve soruşturma aşaması devam etmektedir. Soruşturma aşaması devam ettiğinden dolayı dosya hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Net bir bilgiye sahip olduğumuz takdirde gerek yazılı gerek sözlü kamuoyuna bir bilgilendirme yayınlayacağız. Bunun dışında bizim tarafımızdan herhangi bir şey açıklanmadığı sürece hiçbir bilgiye itibar edilmemesini rica ediyoruz” dedi.

Öte yandan, avukat Göler, olayla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin, ailenin izni olmadığı gerekçesiyle cevap veremeyeceğini belirti.

OLAY

İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde, 29 Aralık'ta boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayetin zanlısı Kemal A., (32) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA-İHA



