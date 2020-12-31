Akademisyen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Aylin Sözer'in, dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumundan alınarak Kartal Soğanlık'taki gasilhaneye götürülen cenazesi, Maltepe'deki Gülsuyu Mezarlığı içinde yer alan camiye getirildi.
Camide, Aylin Sözer'in babası Ayhan, annesi Safiye ve kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başında taziyeleri kabul etti.
Tabutun önüne "İyilik Meleğimiz seni unutmayacağız" yazısının bulunduğu Aylin Sözer'in fotoğrafı konuldu. Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi.
Burada Aylin Sözer için cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan Sözer'in namazı sandalyeye oturarak kıldığı görüldü. Namaza, Aylin Sözer'in öğrencileri ve yakınları katıldı.
Cenaze namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, az sayıda katılımla, sosyal mesafe gözetilerek kılındı. Katılımcıların maske taktığı görüldü.
Sözer'in cenazesi, helallik alınmasının ardından götürüldüğü Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı için mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Sözer’in ailesinin avukatı Okan Göler, mezarlık önünde basına açıklamada bulundu.
Göler yaptığı açıklamada, “Maktul'ün ailesinin avukatıyım. Bugün Türkiye'de bir anne, bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar tarafından katledilmiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sanığın en ağır ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dosya hakkında kısaca bir bilgi vermek gerekirse de şu an dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndadır. Ve soruşturma aşaması devam etmektedir. Soruşturma aşaması devam ettiğinden dolayı dosya hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Net bir bilgiye sahip olduğumuz takdirde gerek yazılı gerek sözlü kamuoyuna bir bilgilendirme yayınlayacağız. Bunun dışında bizim tarafımızdan herhangi bir şey açıklanmadığı sürece hiçbir bilgiye itibar edilmemesini rica ediyoruz” dedi.
Öte yandan, avukat Göler, olayla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin, ailenin izni olmadığı gerekçesiyle cevap veremeyeceğini belirti.
İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde, 29 Aralık'ta boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.
Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayetin zanlısı Kemal A., (32) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
Kaynak: AA-İHA