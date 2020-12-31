HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akademisyen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Akademisyen Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

31.12.2020 16:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'deki evinde öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in cenazesi toprağa verildi. Öte yandan Sözer’in ailesinin avukatı Okan Göler, “Bugün Türkiye'de bir anne, bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar tarafından katledilmiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı.

Aylin Sözer'in, dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumundan alınarak Kartal Soğanlık'taki gasilhaneye götürülen cenazesi, Maltepe'deki Gülsuyu Mezarlığı içinde yer alan camiye getirildi.

Camide, Aylin Sözer'in babası Ayhan, annesi Safiye ve kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Tabutun önüne "İyilik Meleğimiz seni unutmayacağız" yazısının bulunduğu Aylin Sözer'in fotoğrafı konuldu. Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi.

BABASI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Burada Aylin Sözer için cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan Sözer'in namazı sandalyeye oturarak kıldığı görüldü. Namaza, Aylin Sözer'in öğrencileri ve yakınları katıldı.

20201231_2_46135081_61146473_Web

Cenaze namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, az sayıda katılımla, sosyal mesafe gözetilerek kılındı. Katılımcıların maske taktığı görüldü.

Sözer'in cenazesi, helallik alınmasının ardından götürüldüğü Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı için mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alındı.

20201231_2_46135081_61146476_Web

'DOSYANIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Sözer’in ailesinin avukatı Okan Göler, mezarlık önünde basına açıklamada bulundu.

Göler yaptığı açıklamada, “Maktul'ün ailesinin avukatıyım. Bugün Türkiye'de bir anne, bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar tarafından katledilmiştir. Dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Sanığın en ağır ceza alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Dosya hakkında kısaca bir bilgi vermek gerekirse de şu an dosya İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndadır. Ve soruşturma aşaması devam etmektedir. Soruşturma aşaması devam ettiğinden dolayı dosya hakkında net bir bilgiye sahip değiliz. Net bir bilgiye sahip olduğumuz takdirde gerek yazılı gerek sözlü kamuoyuna bir bilgilendirme yayınlayacağız. Bunun dışında bizim tarafımızdan herhangi bir şey açıklanmadığı sürece hiçbir bilgiye itibar edilmemesini rica ediyoruz” dedi.

Öte yandan, avukat Göler, olayla ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin, ailenin izni olmadığı gerekçesiyle cevap veremeyeceğini belirti.

OLAY

İAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer, Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'ndaki evinde, 29 Aralık'ta boğazı kesilerek öldürülmüş ve cesedi yakılmaya çalışılmıştı.

Olayın ardından evde gözaltına alınan cinayetin zanlısı Kemal A., (32) "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA-İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklamasıPınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması
Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!Çiftçi borçları yapılandırmaya süresi bitiyor!

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Uşak'ta barajlardaki doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü

Pınar Gültekin'in babası: CHP milletvekili Süleyman Girgin davadan vazgeçmemi istedi

Pınar Gültekin'in babasından flaş Süleyman Girgin açıklaması

Yılbaşı kısıtlaması öncesi trafik durma noktasına geldi

80 saatlik kısıtlama öncesi şoke eden görüntü

Vali Çiftçi'nin sorusuna sürücünün verdiği cevap şaşkınlık yarattı

Valinin sorusuna sürücünün verdiği cevap şaşkınlık yarattı

Bursa'ya yağış düşmezse 75 gün yetecek içme suyu kaldı

Belediye başkanı açıkladı: 75 günlük içme suyu kaldı

Yılbaşı yasağında kargolar çalışıyor mu? 1 Ocak yılbaşı yasağında kargolar açık mı?

Yılbaşı yasağında kargolar çalışıyor mu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.