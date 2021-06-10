Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledilmişti! Kemal Ayyıldız hakkında istenen ceza belli oldu

Maltepe’de 29 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer’i (48) boğazından bıçaklayarak ve yakarak öldüren Kemal Ayyıldız (32) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Kemal Ayyıldız’ın “tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.

Şüpheli Ayyıldız’ın “silahla, konutta nitelikli yağma”, “mala zarar verme”, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması”, “nitelikli hırsızlık” suçlarından da toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılık şüpheli hakkında verilecek cezada ‘haksız tahrik’ indirimi veya takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

İddianamede, olay günü Kemal Ayyıldız’a IBAN numarası gönderdiği tespit edilen şüpheli M.D. hakkında ise “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına teşebbüs” suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edilirse şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: İHA

