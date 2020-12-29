Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Öğle saatlerinde Sözer’in ablası ile apartman yöneticisi, Sözer’in evinin kapısını çaldıysa da karşılık alamadı. Ardından, Sözer’in ablası, kardeşinden haber alamadığı gerekçesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis geldiği sırada Kemal D., paniğe kapılarak Sözer’in cesedine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Polis ekipleri hızla evin içine girerek şahsa engel olmaya çalıştı. Evde çıkan yangın nedeniyle apartmanı duman sarınca bina sakinleri paniğe kapıldı. İtfaiye, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kadir D., ardından polis tarafından gözaltına alınarak bina dışarısına çıkarıldı. Bina dışarısında mahalle sakinleri tarafından Kadir D. isimli şahsa saldırı gerçekleşince arbede yaşandı. Gözaltına alınan Kadir D., Gayrettepe’de polis merkezine götürüldü.

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Karanfiller Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Kadir D. isimli kişi, yaklaşık 1 yıldır tanıdığı eski sevgilisi, Aydın Üniversitesinde öğretim üyesi olan Aylin Sözer’in evine akşam saatlerinde geldi. İkili arasında gece saatlerinde tartışma yaşandı. Daha sonra Kadir D., Sözer’i bıçaklayarak öldürdü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Dairedeki yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cesedi çıkarıldı. Bu sırada Sözer'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ceset morguna kaldırıldı. Öte yandan Aylin Sözer'in buradaki eve 2 ay önce taşındığı öğrenildi.

BAKAN SELÇUK: LANETLİYORUM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sözer'in öldürülmesiyle ilgili olarak "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim.



En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 29, 2020

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sözer’in görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi’nden (İAÜ) yapılan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer’i, 29 Aralık Salı günü öğle saatlerinde, maalesef bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Türkiye’de ve ABD’de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız gerek akademik birikimi gerek öğrencilerine yaklaşımı gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; ‘İyilik Meleği’ karakteriyle tüm İAÜ Ailesi’nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.