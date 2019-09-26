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Akademisyen Bülent Şık'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

AKADEMİSYEN Bülent Şık'ın, Sağlık Bakanlığı'nca 2011-2016 yılları arasında yürütülen halk sağlığı araştırma raporunun sonuçlarını bir gazetede yazı dizisi haline getirerek kamuoyuna açıkladığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) AKADEMİSYEN Bülent Şık'ın, Sağlık Bakanlığı'nca 2011-2016 yılları arasında yürütülen halk sağlığı araştırma raporunun sonuçlarını bir gazetede yazı dizisi haline getirerek kamuoyuna açıkladığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Bülent Şık'ı "Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bülent Şık, "Açıklanması yasaklanan gizli belgeleri açıklama ve temin etme" suçlarından ise beraat etti.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bülent Şık katıldı. Şık mahkemeye yazılı savunmasını sundu. Şık savunmasında, toksik kimyasal maddelerin insanlarda kısırlık, üreme sağlığı bozuklukları, hormonal ve sinir sisteminde bozulmalar, obezite, solumum yolu hastalıklarına yol açtığını belirtti. Şık, "Toksik ve kanserojen kimyasallardan kaynaklanan çevre kirliliği bata çocuklar olmak üzere, insan ve doğal hayatın sağlığına yönelik olarak ciddi bir risk oluşturur. Ve bu riskleri bertaraf etmek için ilgili kamu kurumlarının gereken tedbir ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğü yerine getirmemek bilinçli bir şekilde insanları tehlikeye atma suçu olarak görülmelidir. Ben bu suçu işlemedim, beraatimi talep ediyorum" dedi.
Duruşma sonunda mahkeme, sanık Bülent Şık hakkında "Yasaklanan bilgileri temin" ve "Yasaklanan bilgileri açıklama" suçlarından ayrı ayrı atılı suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi. Mahkeme, "Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması" suçundan ise suç konusunun önem ve değeri, suçun işlenme zamanı, meydana gelen neticenin ağırlığı, işleniş şekli ve kastın yoğunluğunu dikkate alarak Şık hakkında önce 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık Şık'ın duruşmalardaki saygılı tutumunu dikkate alan mahkeme, cezayı 1 yıl 3 ay hapse indirdi. Sanığın pişman olmamasını nedeniyle cezayı ertelemeyen mahkeme, sanığın kabul etmemiş olması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

(FOTOĞRAF)

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