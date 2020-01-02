Akademisyen Ceren Damar, Çankaya Üniversitesinde anıldı

Tören, söz ve müziği Prof. Erol Parlak'a ait, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın seslendirdiği "Ceren Öğretmen Ağıdı" adlı eserin klibinin gösterimi ile başladı. Bu anlarda törene katılanlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Törende, Ceren Damar Şenel'in çocuk yaşlarında piyano çaldığı ve halk oyunları gösterisi yaptığı sırada çekilmiş görsellerinden oluşan video gösterildi.

Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla görev yaptığı Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, annesi Feyzen Damar, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, mesai arkadaşları, hocaları, öğrencileri ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak katıldı.

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, törendeki konuşmasında, "Türkiye, Ceren'i bir eğitim şehidi olarak ilan etti. Artık bu şehitlerin olmasını istemiyoruz. Ülkemizde menfur saldırılar olmasın, haksız yere insanlar ölmesin istiyoruz. Eğitimcilere saldırılar olmasın istiyoruz. Bunların olmaması için üniversite olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir, Ceren'in ailesi tarafından özenle yetiştirildiğini, iyi bir eğitim aldığını, sanat ve sporla uğraştığını, insan, doğa ve hayvan sevgisiyle dolu olduğunu anlattı. Tanrıbilir, Ceren Damar Şenel'i şu sözlerle andı:

"Ceren, Damar ailesinin sevgili evladı, Şenel ailesinin kıymetli gelini değildir. O, hepimizin Ceren hocasıdır. Onun şahsında somutlaşan değerleriyle Ceren Damar Şenel, fakültemizin sembolü olmuştur. Öyle ki adına doktora bursları verilmekte, adına ormanlar kurulmakta, bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Bunun bir tek anlamı vardır; herkes onun kaybındaki acımasızlığı görerek ona sahip çıkmakta, bağrına basmakta, haksızlığa yine Ceren'in temsil ettiği değerlerle karşı koymaktadır."