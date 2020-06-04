Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma

Öte yandan sanık Hasan İsmail Hikmet ile babası Ömer Hikmet’in, kararın ardından 24 Şubat 2020'de cezaevi nde yaptıkları görüşme tutanakları ortaya çıktı. Baba ve oğlunun, başta Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar olmak üzere mahkeme üyeleri, basın mensupları ve birçok kişi hakkındaki tehdit ve hakaret içerikle konuşmaları ile ilgili cezaevi yönetiminin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasına giren konuşma dökümlerine göre; kararın İstinaf Mahkemesinde bozulacağını belirten baba Ömer Hikmet ile oğlu Hasan İsmail Hikmet arasında geçen diyaloglar şöyle:

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, geçen yıl 2 Ocak'ta üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, yargılandığı Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 21 Şubat 2020’de, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime gitmeyen mahkeme ayrıca sanığa, 'ruhsatsız silah taşımak' ve 'silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verdi. Taraflar, kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

BABA DAMAR'A TEHDİT

H.İ.H: O ş.. baba var ya.

Ö.H: O zaten vızık vızık edecek. Ben onu arayacağım, 'bir görüşelim' diyeceğim, 'Hasan’ın selamı var' diyeceğim tamam mı?

H.İ.H: Sen bana bırak, çıkana kadar sen hiç elleme.

Ö.H: Arada bir arar vızıklatırım ben onu. Arada bir o ş.. evinin orada tur atarım. 'Ben kafama göre güvenlik önlemlerimi aldım' diyor. Nasıl aldıysa?

H.İ.H: Bak bakalım nasıl önlem almış?

H.İ.H: Benim fotoğraflarımı paylaşın, Instagram'da, Twitter'a verip paylaşın. Görüp daha da çok çıldırsınlar. Bir sürü fotoğraf çektirdim, daha onları da vereceğim açık görüşte.

Ö.H: Paylaşırız hepsini.

H.İ.H: Dışarı çıkayım birkaç kişinin hesabını göreceğim. Yeter ki şuradan çıkayım.

Ö.H: Bunlar basında gezer.

H.İ.H: Hani belki o zamana kadar da ben unutmam hiçbir şeyi. Bize edilen lafları, avukata edilen lafları unutmam.

Baba ile oğlu arasında geçen 11 sayfalık konuşma dökümünde birçok kişiye yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler yer aldı.

MUSTAFA DAMAR, AVUKATI BAROYA ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan, Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar, sanık avukatı Vahit Bıçak’ı savunması ve yaptığı açıklamalar nedeniyle meslekten men edilmesi talebiyle Ankara Barosu'na şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde baba Damar, Avukat Bıçak’ın açıklamalarıyla savunma dokunulmazlığını aşarak, maktul Ceren Damar’ın manevi hatırasına hakarette bulunduğunu dile getirdi. Dilekçede şu ifadeler kullanıldı: