Akademisyen depreme 'online' derste yakalandı

İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem meydana gelirken Depremin Merkez üssü Seferihisar olarak açıklandı. İzmir’deki deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken bazı yapılarda da hasar meydana geldi.

İzmir Çeşme’de olan öğretim görevlisi Dr. Reha Çetin ise, 6.6’lık depreme online derste yakalandı. Çetin, öğrencilerine ders anlattığı sırada sarsıntıyı hissetti. Depremi fark eden öğretim görevlisi öğrencilerine İzmir’de büyük bir depremin olduğunu söyledi. Çetin’in depremi online derste yaşadığı o anlar ise bir öğrencisinin kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

