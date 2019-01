Akademisyen Şenel cinayeti

Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Başkanı Nurettin Konaklı, Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Bu olay her sınıftan, her meslekten aile bireylerinin her tür ortam, mekan ve zamanda fail ya da kurban olabileceğinin somut göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bu olay, şiddetin büyük şehirlerden küçük şehirlere, ilçelere, mahallelere ve dahası her bireyin aile çevresine kadar uzandığı bir döneme gelindiğinin göstergesidir. Bu olay her sınıftan, her meslekten aile bireylerinin her tür ortam, mekan ve zamanda fail ya da kurban olabileceğinin somut göstergesidir."

HEGEM'in yaptığı şiddet araştırmalarına göre, gençlerin ve çocukların çok ciddi sosyal risklerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Konaklı, önleyici rehberlik, koruyucu hukuk ve onarıcı adalet projelerinin ülke düzeyinde milli seferberlikle hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.