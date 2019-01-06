HABER

Akademisyen Şenel cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:00 | Son Güncelleme

MESVAK Başkanı Nurettin Konaklı: - "Bu olay her sınıftan, her meslekten aile bireylerinin her tür ortam, mekan ve zamanda fail ya da kurban olabileceğinin somut göstergesidir"

Müteşebbis Gelişim Vakfı (MESVAK) Başkanı Nurettin Konaklı, Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Bu olay her sınıftan, her meslekten aile bireylerinin her tür ortam, mekan ve zamanda fail ya da kurban olabileceğinin somut göstergesidir." ifadesini kullandı.

Konaklı, Hayatboyu Eğitim ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ile MESVAK yönetimlerinde yer alan, şiddet üzerine bilimsel çalışmaları bulunan Dr. Mustafa Damar'ın kızı olduğunu söyledi.

Şenel cinayetinin sıradan bir olay olmadığını, ıssız bir ormanda, metruk bir binada ya da karanlık bir gecekondu sokağında değil, başkentin ortasında ve bir üniversitenin hizmet alanında meydana geldiğini belirten Konaklı, şunları kaydetti:

"Katilin eylemi klasik suç teorilerine uygun değildir. Yani katil ne kara cahil ne ekmek bulmakta zorlanan bir yoksul ve ne de eski bir hükümlüdür, aksine kana buladığı üniversitenin hukuk son sınıf öğrencisidir. Bu menfur olayın katili, kurbanını işkence tarzını kullanarak vahşice öldürmüş, cinayete değil bir vahşete imza atmıştır. Bu sıra dışı olay, 21. yüzyılda genel olarak dünyada ve özel olarak ülkemizde yaşanan sosyal travmaların, yaygın radikal şiddete dönüşmeye başladığının habercisi bir olaydır.

Bu olay, şiddetin büyük şehirlerden küçük şehirlere, ilçelere, mahallelere ve dahası her bireyin aile çevresine kadar uzandığı bir döneme gelindiğinin göstergesidir. Bu olay her sınıftan, her meslekten aile bireylerinin her tür ortam, mekan ve zamanda fail ya da kurban olabileceğinin somut göstergesidir."

HEGEM'in yaptığı şiddet araştırmalarına göre, gençlerin ve çocukların çok ciddi sosyal risklerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Konaklı, önleyici rehberlik, koruyucu hukuk ve onarıcı adalet projelerinin ülke düzeyinde milli seferberlikle hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Bu köpeklerin değeri dudak uçuklatıyorBu köpeklerin değeri dudak uçuklatıyor
Yurtta kışYurtta kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel' Müteşebbis Gelişim Vakfı Başkanı Nurettin Konaklı

En Çok Okunan Haberler

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İçişleri Bakanlığı duyurdu. 294 bin Suriyeli dönüş yaptı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Bu köpeklerin değeri dudak uçuklatıyor

Bu köpeklerin değeri dudak uçuklatıyor

Şişli'de ilginç kaza! Aracın yanına gelenler şaştı kaldı

Şişli'de ilginç kaza! Aracın yanına gelenler şaştı kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Tren kazalarında TCDD'nin kusuru yok

Bakan'dan soru önergesine yanıt verdi! O ifade olay yarattı...

Günlük burç yorumları 6 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor=

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

Binbir surat Kazım her yerde aranıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.