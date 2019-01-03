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Akademisyen Şenel, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 17:22 | Son Güncelleme

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar Şenel'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi - Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı

ANKARA(AA) - Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çankaya Üniversitesinde düzenlenen törenin ardından Şenel'in (27) naaşı, cenaze aracıyla Karşıyaka'daki Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi. Burada Şenel'in ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da hayatını kaybeden Ceren Şenel'in eşi Levent Şenel'e baş sağlığı diledi.

Üniversiteden öğrencilerinin ve meslektaşlarının da katıldığı törende, Şenel'in tabutuna karanfiller bırakıldı.

Ceren Damar Şenel'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, dün Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki odasında, öğrencisi H.İ.H'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ceren Damar Şenel Çankaya Üniversitesi araştırma görevlisi

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