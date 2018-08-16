HABER

Akademisyenden "spekülatif atağa" maaşlı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

Burdur'da bir akademisyen, piyasalara yönelik spekülatif atağa karşı en az bir maaşını devlete vermek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine başvurdu - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılınç: - "Kendimce sorumluluğu hissederek en az bir maaşımı devletime bağışlamak istedim. Bu, sembolik bir bağıştır. Yoksa devletimin böyle bir maaşa ihtiyacı yok"

Burdur'da bir akademisyen, piyasalara yönelik "spekülatif atağa" karşı en az bir maaşını devlete vermek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvuru yaptı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılınç, CİMER'den yaptığı başvuruda, en az bir maaşını devlete vermek istediğini belirtti.

Olayın sosyal medyada duyulması üzerine gazetecilere açıklama yapan Kılınç, "Ülkemize karşı yapılan bu ekonomik yaptırımlara karşı bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ben de kendimce o sorumluluğu hissederek en az bir maaşımı devletime bağışlamak istedim. Bu sembolik bir bağıştır yoksa benim devletimin böyle bir maaşa ihtiyacı yok." dedi.

Çok olumlu tepkiler aldığını anlatan Kılınç, devlete olan borcun bir maaşla ya da beş maaşla ödenemeyeceğini dile getirdi.

Köy çocuğu olduğunu, devletin desteğiyle akademisyenliğe kadar yükseldiğini aktaran Kılınç, "Atalarımızın Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, dünyanın her tarafında Sarıkamış'a kadar bu vatan için can verdiği dönemlerden geçmişiz. Ben en basit olarak bir maaşımı bağışlamak istiyorum, bu çok büyük bir şey değil." diye konuştu.

Bunun sembolik bir destek olduğunu vurgulayan Kılınç, karınca misali bir katkıda bulunmak istediğini kaydetti.

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermediİzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi
ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebilirizABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
spekülatif atak bağış Burdur destek maaş MAKÜ Mustafa Kılınç

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayette yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.