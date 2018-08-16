Burdur'da bir akademisyen, piyasalara yönelik "spekülatif atağa" karşı en az bir maaşını devlete vermek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvuru yaptı.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılınç, CİMER'den yaptığı başvuruda, en az bir maaşını devlete vermek istediğini belirtti.
Olayın sosyal medyada duyulması üzerine gazetecilere açıklama yapan Kılınç, "Ülkemize karşı yapılan bu ekonomik yaptırımlara karşı bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ben de kendimce o sorumluluğu hissederek en az bir maaşımı devletime bağışlamak istedim. Bu sembolik bir bağıştır yoksa benim devletimin böyle bir maaşa ihtiyacı yok." dedi.
Çok olumlu tepkiler aldığını anlatan Kılınç, devlete olan borcun bir maaşla ya da beş maaşla ödenemeyeceğini dile getirdi.
Köy çocuğu olduğunu, devletin desteğiyle akademisyenliğe kadar yükseldiğini aktaran Kılınç, "Atalarımızın Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, dünyanın her tarafında Sarıkamış'a kadar bu vatan için can verdiği dönemlerden geçmişiz. Ben en basit olarak bir maaşımı bağışlamak istiyorum, bu çok büyük bir şey değil." diye konuştu.
Bunun sembolik bir destek olduğunu vurgulayan Kılınç, karınca misali bir katkıda bulunmak istediğini kaydetti.
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