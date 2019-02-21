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Akademisyene şehit ailesine taziye ziyareti yükümlülüğü kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

'BU suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve  şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü getirilen akademisyen Dr.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)- 'BU suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü getirilen akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Güvenli'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İtiraz üzerine akademisyen Gülsün Güvenli'nin şehit ailesini taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü kaldırıldı.

1 YIL 3 AYLIK HAPİS CEZASI ERTELENMİŞTİ
Akademisyen Gülsün Güvenli, 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı dava 12 Şubat'ta karara bağlanmıştı. "Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Anayasal hakkımı kullandım. İfade özgürlüğümü kullandım. Pişman olmam için suç vasfı olması gerekir. Beraatime karar verilsin" diyen sanık Gülsün Güvenli'nin, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, cezası ertelenmişti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi
ayrıca sanık Güvenli'nin 15 Ağustos 2015'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde silahlı terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Komiser Ahmet Çamur'un hakim eşi Gökçen Çamur ve ailesine başsağlığı-taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutulmasına karar vermişti.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ
Bu kararın ardından Gülsün Güvenli'nin avukatları karara itiraz etti. Cumhuriyet Savcısı da itirazın kabulüne karar vererek, kararın kaldırılmasını talep etti. Kararı değerlendiren bir üst mahkeme sanık Gülsün Güvenli'nin şehit ailesine başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulunma yükümlü tutulmasına ilişkin kararın kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında başka herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına da karar verdi.

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