Akademisyeni öldüren öğrenci 27 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ÇANKAYA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istenilen sanık Hasan İsmail Hikmet 27 Eylül’de hâkim karşısına çıkacak.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden kaçtıktan sonra emekli polis memuru olan babası ve annesi ile emniyete gidip teslim olan Hasan İsmail Hikmet, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlandı.

'BUGÜN ONU ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

Hazırlanan iddianamede, sanık Hasan İsmail Hikmet'in, Medeni Usul Hukuku dersi sınavına girdiği, bu dersin gözetmeni Ceren Damar Şenel ve Aziz Erman Bayram'ın olduğu, şüphelinin 5 adet şeffaf kalemin içine yazdığı kopyalarla yakalandığı anlatıldı. Şüphelinin daha sonra konuştuğu arkadaşına, kopya çekerken yakalandığı ve okulunun 1 yıl uzayacağını, 2 sene önce yine kopya çekerken yakalandığını, Ceren Damar Şenel'in kendisini yakalayarak kopya işlemi yaptığını ve 1 hafta uzaklaştırma aldığını, bu sefer de kesin 1 yıl uzaklaştırılacağını söyleyerek, "Ben şimdi eve gidip silah alıyorum, bugün onu öldüreceğim" dediği ifade edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edilerek dava açıldı. Mahkemece düzenlenen tensip tutanağına göre, sanık Hikmet 27 Eylül günü hâkim karşısına çıkacak.

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