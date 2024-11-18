Akademisyenin hayatını kabusa çevirdiler! Adına 9 ayrı bankadan 20 kredi kartı çıkartıldı, kredi çekildi...

Dolandırıcılar her gün farklı yöntemlerle birçok insanı tuzağa düşürmeye devam ediyor. En son kurbanları ise İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doç Dr. Fikret Soyal oldu.

ADINA 9 AYRI BANKADAR 20 KREDİ KARTI ÇIKARTILDI, KREDİ ÇEKİLDİ

Soyal'ın kimliğindeki fotoğrafı değiştiren dolandırıcılar o kimliğin fotokopisi ile tam 400 bin liralık ihtiyaç kredisi çekti. Ayrıca Soyal adına 9 ayrı bankadan 20 kredi kartı çıkartıldı.

"HESAP AÇILDIĞINI, İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU YAPILDIĞINI GÖRDÜM"

Yaşadıklarının ardından neye uğradığını şaşıran Soyal, "e-Devlet'ten banka listesine baktığımda benim resmi hesaplarımın dışında hiç adını bilmediğim, onlarca farklı bankada hesap açıldığını, ihtiyaç kredisi başvurusu yapıldığını gördüm" dedi.

HER ŞEYİ O MESAJLARDAN SONRA ÖĞRENDİ

Ekol'ün haberine göre kendisine ev adresinin ve cep telefonu numarasının değiştiğini bildiren mesajlar geldiğini aktaran Soyal, "Çok durmadım üzerinde. 2 gün sonra aynı bankadan bir mesaj daha geldi. Aynı saatlerde bir başka özel bankadan telefon geldi. Burada da yine bir kredi kartı başvurusu olduğunu öğrendim. Şubeye gidince başka bir dehşetle karşılaştım. Sadece kredi kartı değil hesap açılmış, ilgili hesap üzerinden kredi başvurusu yapılmış" ifadelerini kullandı.

"30 YILDAN FAZLA SÜREDİR KİMLİK KARTI KAYBETMEDİM, TELEFONUMUN ŞİFRESİNİ ÇOCUKLARIM DAHİ BİLMEZ"

650 bin lira civarında bir borç çıktığını aktaran Soyal, "Faizini şu an hesaplamıyoruz 1 milyonun üzerine çıkmış görünüyor. Açıkçası ben 30 yıldan fazla bir süredir hiç kimlik kartı kaybetmedim. Cep telefonumun şifresini çocuklarım dahi bilmez, cep telefonumu hiçbir yerde unutmadım. Bu işlemin nasıl yapıldığını gerçekten ben de çözemedim" şeklinde konuştu.

"RESMEN HİÇBİR HESABIMIN OLMADIĞI BANKADA BU KADAR BÜYÜK BİR MİKTARDA KREDİ ÇEKİLEBİLİYOR"

Soyal açıklamalarının devamında ise "Benim resmen hiçbir hesabımın olmadığı hiçbir başvurumun olmadığı bankada bu kadar büyük bir miktarda kredi çekilebiliyor. Mobil bankacılığın zafiyetinin çok büyük bir göstergesi olsa gerek" ifadelerine yer verdi.