Akademisyenler, 4 soruda Atatürk'ü anlattı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğü, üniversitedeki akademisyenlerinin Atatürk hakkındaki duygu ve düşüncelerini içeren "Mustafa Kemal'in Gözünden Cumhuriyet, Cumhuriyet'in Gözünden Atatürk" adlı kitap hazırlatarak ücretsiz dağıttı.
Üniversite'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Merkezi'nde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende akademisyenler tarafından kaleme alınan "Mustafa Kemal'in Gözünden Cumhuriyet, Cumhuriyet'in Gözünden Atatürk" adlı kitap ücretsiz dağıtıldı.
Kitabın editörlerinden Rektör Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Taner Çifçi, Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla kitabın hazırlatıldığını belirtti.
Üniversiteler arasında bu çalışmanın ilk olduğunu belirten Çifçi, "Cumhuriyet Üniversitesi'nde çalışan Profesör, Doçent, Dr. Öğr. üyesi, Araştırma Görevlisi gibi unvanlara sahip öğretim elemanları, Atatürk'ü nasıl gördüklerini dört soruyla anlatıyor. En sevdikleri yönü, en sevdiği sözü, benim gözümden Atatürk ve en sevdiği fotoğrafı diye dört farklı yönüyle anlatıyorlar. Devamının geleceğini düşünüyoruz. Vefatının 80. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadığımızı göstermiş olduk." ifadesini kullandı.
Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Yüksel de kitabın hazırlık sürecine değinerek, şu bilgileri verdi:
"Arkadaşlarımızla çeşitli toplantılar yaptık. Böyle bir eserin sadece bizim kurumumuzda değil, tüm Türkiye'de hemen her kurumda olmadığını fark ettik. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar neticesinde böyle bir eserin vücuda getirilebileceği kanaati bizlerde hasıl oldu. Akademik personelimizin gözüyle Mustafa Kemal Atatürk'ü resmetmeye çalıştık. Eser, Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyor. Ümidimiz bu eserin örnek alınarak diğer eserlerin vücuda getirilebilmesi."
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