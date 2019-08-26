Akademisyenler İslami mimari mirasını konuşuyor

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) iş birliğiyle düzenlenen "2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı" (ISL@H 2019) başladı.

FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Konferans Başkanı FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Numan, ilk konferansın 2017'de Kuala Lumpur'da bulunan IIUM'da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Numan, uluslararası konferansların önemine değinerek, "Böyle etkinliklerin devamlılığı da daha fazla önem arz ediyor. Bu seneki konferans gelecek için ve gelecek senelerdeki konferanslar için beklentilerimizi arttırıyor. Umudum sonraki konferansların farklı ülkelerden yeni üniversiteleri de ağırlayarak daha geniş Müslüman toplulukları bir araya getirmesi." diye konuştu.

Konferans Organizasyon Komitesi adına konuşan Dr. Öğr. Üyesi Mine Esmer de İstanbul'da dünya mirası unsurlarının olduğunu dile getirdi.

Tarihi Yarımada'nın siluetinin dini ve sivil mimarisiyle karakterize olduğuna işaret eden Esmer, "Osmanlı'nın İslami karakteri, 16. yüzyıldan bu yana Mimar Sinan'la birlikte mimaride daha çok vurgulanır hale geldi. İslami mimariyi burada, etrafımız dikkat çekici İslami mimari eserlerle çevriliyken tartışmak büyük bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.