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Akademisyenler Kanuni’yi Osmangazi’de anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 12:45 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15’ncisi gerçekleştirilen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu sona erdi.

Akademisyenler Kanuni’yi Osmangazi’de anlattı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15’ncisi gerçekleştirilen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu sona erdi. İki gün süren ve 12 oturumun yapıldığı sempozyuma vatandaşın ilgisi büyük oldu.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu ikinci gününde 6 oturum ile devam etti. Türk akademisyenlerin yanı sıra ABD’li Heath W.Lowry ile Alman Christiane Czygan gibi önemli isimlerin katılım sağladığı sempozyumda, Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatı ve döneminin önemli olayları katılımcılara anlatıldı.
Osmanlı Devleti’ni doğuda ve batıda hakim kılan Kanuni Sultan Süleyman döneminin her detayının incelendiği sempozyum Prof. Dr. Özer Ergenç başkanlığında, İlhan Şahin’in ‘Kanuni Döneminde Yeni-İl Kazası ve Yeni-İl Türkmenleri’, Nilüfer Alkan Günay’ın ‘16. Yüzyılın İkinci Yarısında Hüdavendigar Sancağında Beytü’l-mal Gelirlerinin Toplanması’, Nil Tekgül’ün ‘Kanuni Dönemi Hüdavendigar Sancağında Yetki Alanı Problemleri’, Fırat Yaşa’nın ‘Kanuni Dönemi Bursa Mahkemesinde Bir Hülle Yakası’ konulu sunumları ile başladı.
Gerçekleştirilen ilk oturumun ardından Prof. Dr. Zeren Tanındı başkanlığında, Asuman Türkmen’in ‘Küstü Definesindeki Kanuni Sikkeleri’, Emine Şahin’in ‘Bir Zafer, Bir Mağubiyet: Osmanlı Irak’ının Elden Çıkış Sürecinde Kutü’l-Amare Zaferi ve Bağdat’ın İşgali’, Christiane Czygan’ın ‘Kanuni Sultan Süleyman’ın Üçüncü Divanı’ konulu aktarımları ile devam etti.
Toplam 41 akademisyenin bildirilerini sunduğu sempozyumda son olarak ise Prof. Dr. Ahmet Erdönmez’in başkanlığında, Tuncer Baykara’nın ‘Osmanlıların Ülkeyi ve Dünyayı Tanımak Üzere Faaliyetleri’, Cangüzel Güner Zülfikar’ın ‘Mihrimah Sultanın Vakıflarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Hizmetleri’, Onur Sadık Karakuş’un ‘Antikçağ Bursa’sında Kaplıca Kültürü ve Eski Kaplıcanın Klasik Kökenleri’ konulu aktarımları gerçekleştirildi.

Akademisyenler Kanuni’yi Osmangazi’de anlattı

Akademisyenler Kanuni’yi Osmangazi’de anlattı

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