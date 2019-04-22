Akademisyenlerden ekolojik ürün çalışması

Erzurum Teknik Üniversitesi akademisyenleri biyoteknoloji ve toksikoloji alanında önemli bir başarıya imza attı. Laboratuvarlarda genetik materyallerin saflaştırılmasında kullanılan ürünlerdeki petrol kaynaklı kimyasal maddelerin yerine, aynı işlev ve özelliklere sahip mikroorganizma kaynaklı bir ürün elde eden öğretim üyeleri, test aşamasını da başarıyla geçti. Akademisyenlerin çevreci ve ekonomik olan ürünleri çeşitli üniversitelerdeki laboratuvarlarda kullanılmaya başlandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Serkan Ötücü, Dr. öğretim üyesi Ömer Faruk Karataş ve Dr. öğretim üyesi Elanur Aydın Karataş, biyoteknoloji ve toksikoloji alanında çalışma yapmak için ATA Teknokent bünyesinde bir firma kurdu. 2018 yılında kurdukları EcoTech Biyoteknoloji isimli şirkete TÜBİTAK'tan da destek alan akademisyenler, biyoteknoloji ve genetik alanında kullanılan ürünleri hem ekonomik hem de daha çevreci olarak üretmeyi başardı. Teknokentteki araştırma laboratuvarında 20'ye yakın ürün elde eden akademisyenlerin çalışmaları hem çevreci hem de ekonomik olmaları yönüyle dikkat çekiyor.

10 yıldan beri kanser biyolojisi üzerine çalışmalar yaptığını belirten Dr. öğretim üyesi Ömer Faruk Karataş, biyoloji ve toksikoloji alanında çayışmalar yapan 3 arkadaş olarak şirketi kurduklarını söyledi. Moleküler, biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanında ürünler üretmeyi başardıklarını ifade eden Karataş, yeni ürünlerinin hem çevreci hem de ekonomik olduğunu kaydetti. Laboratuvarlarda metaryallerin saflaştırılmasında kullanılan ürünlerde önceden petro kimyasal tabanlı ürün kullanıldığını belirten Karataş, bunun da uzun süreli kullanımlarda sağlık açısından sakıncaları bulunduğunu belirtti. Teknokent'teki firmalarıyla yaptıkları çalışma sonunda petro kimyasal tabanlı ürün yerine mikroorganizmalardan üretilen biyolojik bir madde ürettiklerini bunun da test çalışmalarında başarılı olduklarını anlatan Karataş, Önceden petro kimyasal tabanlı bir kısım malzemeler kullanılıyordu. Biz petro kimyasal maddeyi çıkarıp mikroorganizmalardan üretilen biyolojik malzemeyi test ettik. Ar-ge çalışmalarımızda da başarılı sonuçlar aldık. Ürünümüzü ticarileştirdik, satışını yapmaya başladık. Farklı farklı şehilerden üniversitelerdeki hocalarımız çalışmalarımızı denetiler. Çok güzel sonuçlar aldıklarını bizimle paylaştılar dedi.

BÜYÜK RAKİPLERLE MÜCADELE EDİYORUZ

Uzun yıllardır biyotoknoloji üzerine çalışmalar yaptığını belirten Doç. Dr. Serkan Ötücü, teknokentteki firmada 20 kalem ürün üretmeyi başardıklarını vurguladı. Ürünlerinin hem milli hem de çevreci olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Serkan Ötücü, Amerika, Almanya ve İngiltere menşeyli rakiplerla yarıştıklarını söyledi. Ürünlerinin fiyatının ithal ürünlere karşı daha ekonomik olduğunu ifade eden Ötücü, Bakterilerden DNA izole etmek için gerekli olan kitler, organizma gruplarından, böceklerden, bitkilerden DNA izole edebilecek ürünlerimiz mevcut. Şirket olarak araştırmacıların ihtiyaç duyabiliceği standart ürünleri de yapmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız yeni bir sektör olan biyoteknolojiyi canlandırmak diye konuştu.

