DÜ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özelikle kırsal alanda köylülere teknik destek vererek onların tıbbi aromatik bitki yetiştirmelerini sağladıklarını anlattı.

Çalışmalar kapsamında kişisel cilt analizi yapan akademisyenler, bu doğrultuda yöredeki çiftçilerin yetiştirdiği katır tırnağı, papatya, sarı kantaron maddelerini işleyerek, şampuan, nemlendirici, ayak ve yüz bakım kremi gibi ürünler elde etmeyi başardı.

DÜ Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü öncülüğünde, yörede bulunan bitkilerin katma değeri olan ürüne dönüştürülmesi çerçevesinde, çiftçilerle gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında araştırmalara başlayan akademisyenler, elde edilen ürünlerle kişiye özel kozmetik ürün geliştirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında, sağlık ve çevre alanında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) çiftçilerle yapılan çalışmalar çerçevesinde "kişiye özel" kozmetik ürün geliştirilmeye başlandı.

Uğraş, "İlk aşamadan ürün kısmına kadar her aşamasına kadar çiftçilerimizle yol alıyoruz. Ekim kısmından başlayıp laboratuvar bölümü ve diğer aşamalarda da onlarla birlikte yol alıyoruz. Özellikle köylü kadınlar ile sanayi firmaları, geleneksel tıp firmaları arasında bağ oluyoruz, garantörlük görevi görüyoruz." diye konuştu.

- "Kozmetoloji kimliğinin bilinmesini öneriyoruz"

Çalışmalara katılan fitoterapi uzmanı ve kozmetolog Seda Sakacı Çelik de çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kişisel deri ve cilt analizine göre ürün elde edildiğini aktaran Çelik, "Herkesin cildi eşsiz, derisi farklıdır. Nasıl kan gruplarımız farklıysa cildimiz de farklıdır. O yüzden bilimsel analize dayalı kişiye özel kozmetik ve topraktan tohuma etken malzemelerin kullanılmasıyla herkes eşsiz olduğu için herkesin kullanacağı kozmetik ürünün de ayrı olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerden laboratuvar çalışmalarıyla faydalı ürünler elde ettiklerini belirten Çelik, "Bilimsel analize dayalı ölçümler yapıldığında deri tiplemeleri ve etken malzemeler ortaya çıkıyor. Bu maddelerle kozmetoloji kimliği sağlanıyor. Herkesin nasıl kendine ait kan grubu kartı varsa, kozmetoloji kimliğini bilmesini de öneriyoruz. Kendisine ve derisine uygun malzemelerle elde edilen kozmetik ürünlerini kullanmış olacaklar." şeklinde konuştu.

