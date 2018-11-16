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Akademisyenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 08:34 | Son Güncelleme

Aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin de bulunduğu çok sayıda akademisyene yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda öğretim üyesi gözaltına alındı.

Akademisyenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan tutuklu Osman Kavala ile ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Anadolu Kültür Derneği Başkan vekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal ve danışmanları Çiğdem Mater ile Meltem Aslan'ın da bulunduğu öğrenildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul'da Osman Kavala soruşturmasına yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından başlatılan 17/25 Aralık ve 15 Temmuz Darbe Girişimi soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

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Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Prof. Dr. Betül Tanbay

Kaynak: DHA / Haberturk.com


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Boğaziçi Üniversitesi ismail saymaz

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Bir tane okumuş insan bırakmayıncaya kadar durmak yok yola devam... Hayat cahillerle güzel ilim ne ki irfan ne ki bize okumuş insan lazım değil!?!?!?!!?!?
korku cumhuriyeti olduk..başını kaldırdığın gibi vuruyorlar.. yapmayın artık bırakın insanlar nasıl düşünmek istiyorlarsa öyle düşünsün,,içeri tıkmakla vallahi bitmiyor,vatanı bahane edip insanları işlerinden güçlerinden ekmeğinden etmeyin,herkes yeri zamanı gelince bu vatan için canını seve seve verecek bir halkdır, bunun kürdü türkü lazı çerkezi alevisi hepsi aynıdır..bakın avrupa birliği bas bas bağırıyor hukuk ihlali çok bunu dışardan bile görüyorlar...umarım sonumuz 90lı yıllar gibi olmaz
Biz korkmuyoruz sen niye korkuyorsunki yaranmı var.Ayrıca avrupanın niye hukuk ihlali vardiye bağırdığını hepimiz biliyoruz rahat ol
@ident_2017 yav kardeş ülkede hukuk mu var? akpli isen fetöcü olman vergi kaçırman suç değil .o ayrı
Bu operasyonları yapanların fetoculer olduğuna inaniyorum.
@freestar83 bence siz fetöcülere her habere böyle yorum yazmanız emri verildi
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