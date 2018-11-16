Akademisyenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan tutuklu Osman Kavala ile ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Anadolu Kültür Derneği Başkan vekili Yiğit Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür Genel Koordinatörü Asena Günal ve danışmanları Çiğdem Mater ile Meltem Aslan'ın da bulunduğu öğrenildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON



İstanbul'da Osman Kavala soruşturmasına yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından başlatılan 17/25 Aralık ve 15 Temmuz Darbe Girişimi soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Prof. Dr. Betül Tanbay



Kaynak: DHA / Haberturk.com



