Akademisyenlere yurt dışında yabancı dil eğitimi desteği

SELMA KASAP - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) başlatılan Yabancı Dil Eğitimi Destek Programı kapsamında 40 akademisyene yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve uluslararası alanda tecrübelerini artırmaları amacıyla yurt dışı eğitim desteği sağlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YÖK, 2018-2022 yıllarını kapsayan 5 yıllık Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde yer alan eylem planı çerçevesinde, akademisyenlerin yabancı dilde ders verme kapasitelerini artırmaya yönelik olarak "YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu"nu başlattı.

Burs programı ile devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında en az 3 yıldır görev yapmakta olan ve son 5 yıldaki yabancı dil puanları 50-64 arasında olan öğretim elemanlarının dil yetkinliklerinin artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

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- 25 devlet üniversitesinden 40 akademisyen destekten yararlanacak

YÖK, üniversitelerden gelen başvuruları değerlendirerek, koşulları sağlayan 40 akademisyene, yurt dışına gidip dil yetkinliklerini geliştirmeleri, uluslararası alanda tecrübelerini artırmaları ve alanlarıyla ilgili çeşitli araştırma ve inceleme yapabilmeleri için dil eğitimi desteği sağlayacak.