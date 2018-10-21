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Akademisyenlere yurt dışında yabancı dil eğitimi desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 09:21 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca başlatılan Yabancı Dil Eğitimi Destek Programı kapsamında 40 akademisyene yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve uluslararası alanda tecrübelerini artırmaları amacıyla yurt dışı eğitim desteği sağlandı - İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki uluslararası akreditasyona sahip dil eğitim merkezlerinde eğitim görecek akademisyenlerin harcamalarının bir bölümünün karşılanmasını YÖK sağlayacak

SELMA KASAP - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) başlatılan Yabancı Dil Eğitimi Destek Programı kapsamında 40 akademisyene yabancı dil becerilerini geliştirmeleri ve uluslararası alanda tecrübelerini artırmaları amacıyla yurt dışı eğitim desteği sağlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YÖK, 2018-2022 yıllarını kapsayan 5 yıllık Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde yer alan eylem planı çerçevesinde, akademisyenlerin yabancı dilde ders verme kapasitelerini artırmaya yönelik olarak "YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu"nu başlattı.

Burs programı ile devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında en az 3 yıldır görev yapmakta olan ve son 5 yıldaki yabancı dil puanları 50-64 arasında olan öğretim elemanlarının dil yetkinliklerinin artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.
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- 25 devlet üniversitesinden 40 akademisyen destekten yararlanacak

YÖK, üniversitelerden gelen başvuruları değerlendirerek, koşulları sağlayan 40 akademisyene, yurt dışına gidip dil yetkinliklerini geliştirmeleri, uluslararası alanda tecrübelerini artırmaları ve alanlarıyla ilgili çeşitli araştırma ve inceleme yapabilmeleri için dil eğitimi desteği sağlayacak.

Bu kapsamda, İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki uluslararası akreditasyona sahip dil eğitim merkezlerinde 25 devlet üniversitesinden 40 akademisyen, 2-6 ay arasında eğitim görecek.

Akademisyenlerin harcamalarının bir bölümünün karşılanmasına YÖK destek verecek.
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- Amaç, akademisyenlerin yabancı dilde ders verme kapasitelerinin geliştirilmesi

YÖK yetkilileri, Türk yükseköğretim sisteminde lisans düzeyinde yabancı dil program sayısının arzu edilenin altında olduğunu, Erasmus gibi çeşitli değişim programları kapsamında Türk üniversitelerinin yabancılar tarafından fazla tercih edilmeme nedenlerinin başında yabancı öğrenciye yönelik ders seçeneklerinin fazla olmamasının geldiğini belirtti.

Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşabilmesi için yabancı dilde doktora programlarının önemine işaret eden yetkililer, bu destek programı sayesinde öğretim elemanlarının yabancı dilde ders verme kapasitelerinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydetti.

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Yabancı Dil Eğitimi Destek Programı YÖK Yükseköğretim Kurulu

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