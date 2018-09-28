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"Akademisyenlerin artık odalarından çıkmalarını istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 11:46 | Son Güncelleme

Yeni kurulan üniversitelerden Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 2 fakülte ve 8 yüksekokulda 4 bin 500 öğrenciyle eğitime başladı - Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut: - "Akademisyenlerin artık odalarından çıkmalarını ve yeri geldiğinde tarlalarda, yeri geldiğinde hastanelerde, yeri geldiğinde sağlıklı yaşamın hitap ettiği köylerde olmalarını istiyoruz" - "Bizler ayrıca istihdama yönelik çalışmalar yapacağız. Öğrenciler ne iş yapacağını bilerek buradan çıkacak" - "Sunulan tüm imkanları eğitim ve bilim alanında fırsata dönüştürecek ve öğrencisinden profesörüne kadar üniversitenin her birimiyle ortak çalışacağız"

EMRAH GÖKMEN - Yeni kurulan üniversitelerden Malatya Turgut Özal Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, akademisyenlerin artık odalarından çıkmalarını ve yeri geldiğinde tarlalarda, yeri geldiğinde hastanelerde, yeri geldiğinde sağlıklı yaşamın hitap ettiği köylerde olmalarını istediklerini belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Battalgazi ilçesinde yer alan merkez yerleşkesinde bulunan ziraat ve su ürünleri fakülteleri ile ilçelerdeki 8 meslek yüksekokulunda 4 bin 500 öğrenciyle eğitime başladı.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Türkiye'deki ve dünyadaki sayılı üniversiteler arasına girmek olduğunu belirtti.

Bilimi kendilerine nefer edinerek ilerleyeceklerini anlatan Karabulut, bilime tarımda, hayvancılıkta, sağlıkta ve geleneksel tamamlayıcı tıp alanlarında katkı sunacaklarının altını çizdi.

Topluma ve öğrencilere "4. nesil üniversite" anlayışıyla hizmet edeceklerini kaydeden Karabulut, "Topluma ve bilime hizmet edeceğiz. Bilim herkesin okuduğu bir şey. Akademisyenlerin artık odalarında çıkmalarını ve yeri geldiğinde tarlalarda, yeri geldiğinde hastanelerde, yeri geldiğinde de sağlıklı yaşamın hitap ettiği köylerde olmalarını istiyoruz. Kentte her yerde kendilerini iyi hissedebilecekleri güçlü bir yerleri olsun istiyoruz." diye konuştu.

- "İstihdama yönelik çalışmalar yapılacak"

Karabulut, araştırma merkezlerinin sadece tabelada kalmayacağını ve aslına uygun hizmet vereceğini belirtti.

Eğitim ve öğretim yılının yeni başladığını, öğrencileri üniversiteye gelişlerinde kendisinin karşıladığını anımsatan Rektör Karabulut, şöyle devam etti:

"Malatya Turgut Özal Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 97. Meslek yüksekokullarımızın her birinin yöneticileriyle birebir iletişime geçtik. Öğrencilerimiz nerede kalıyor, yurt var mı, sosyal ortamla ilgili sorunları var mı diye sorduk çünkü bu çocukların her biri kendi evladımız gibi. Bizler ayrıca istihdama yönelik çalışmalar yapacağız. Öğrenciler ne iş yapacağını bilerek buradan çıkacak."

Karabulut, sunulan tüm imkanları eğitim ve bilim alanında fırsata dönüştüreceklerine dikkat çekerek, öğrencisinden profesörüne kadar üniversitenin her birimiyle ortak çalışacaklarını söyledi.

- "Akademisyenimiz çiftçilik de yapabilsin"

Üniversiteye gelen öğrencilerin bölümleriyle ilgili çalışmaları uygulamalı olarak da yaptıracaklarına değinen Karabulut, kapılarını vatandaşa açacaklarını bildirdi.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yaşamın tüm unsurlarına hitap etmeyi amaçladıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim artık hastalıktan öncesinde, korunma yolları için de çalışma yapmamız lazım. Benim kanserle ilgili çalışmalarım oldu, birçok seminere katıldım. Eğitimlerin artık şehirden ilçelere, köylere, çiftçiye ulaşması lazım. Bu eğitimi artık bilim adamları versin yeri geldiğinde. Artık akademisyenimiz çiftçilik de yapabilsin, yeri geldiğinde geleneksel tamamlayıcı tıpta öğrencimiz ürün üretsin, piyasaya sunsun."

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