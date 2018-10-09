Suç tarihinde farklı üniversitelerde görev yapan akademisyen sanıkların da güvenlik güçlerinin PKK'ya karşı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki mücadelesi kast edilerek yazılan "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atarak örgüte destek oldukları öne sürülen mütalaada, sanıkların yargılama aşamasındaki ifadelerinde bu durumu kabul ettikleri anlatıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Esra Mungan ve Meral Camcı katıldı. Diğer sanıkları avukatları temsil etti.

İSTANBUL (AA) - Akademisyenler Muzaffer Kaya, Esra Mungan, Meral Camcı ve Kıvanç Ersoy'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- "Örgütün şiddet içerikli eylemlerini meşru göstermeye çalıştılar"

Mütalaada, sanıkların, terör örgütünün bölücü faaliyetlerini demokratik bir hareket, yasal sınırlar içinde bu faaliyetleri engellemeye çalışan güvenlik güçlerinin operasyonlarını ise "suç" ve "katliam" olarak niteledikleri aktarılarak, terör örgütünün şiddet içerikli eylemleri dikkate alındığında, sanıkların söz konusu bildirimi imzalayarak örgütün bu yöntemlerini meşru göstermeye çalıştıkları kaydedildi.

İsnat edilen eylemlerin bir bütün olarak "basın yoluyla terör örgütünün propagandasını yapma" suçunu oluşturduğu vurgulanan mütalaada, sanıklar Muzaffer Kaya, Esra Mungan, Meral Camcı ve Kıvanç Ersoy'un bu suçtan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada sanık ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunacaklarını söyledi.

Mahkeme heyeti de duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bu davada yargılanan sanıkların da içinde bulunduğu bin 128 kişi tarafından 11 Ocak 2016'da "Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı "PKK/KCK terör örgütüne destek bildirisi" yayınlandığı ve terör örgütünün alenen propagandasının yapıldığı kaydediliyor.

İddianamede de sanıkların ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

