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AKAMİB'in ağustos ayı ihracatında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 21:40 | Son Güncelleme

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer: - "Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla 54 milyon 850 bin dolar ihracat gerçekleştirdik"

MERSİN (AA) - Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, ağustos ayında ihracatlarının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,9 artarak 54 milyon 850 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Kılıçer, yazılı açıklamasında, ihracatı arttırmak için seferber olduklarını, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe Türkiye'nin lokomotif ihracatçı birliği olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

Ağustos ayı rakamlarını değerlendiren Kılıçer, "Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla 54 milyon 850 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Aynı dönemde Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 13,5 artışla 414 milyon 52 bin dolar olurken, sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 3,1 oldu." ifadesini kullandı.

Kılıçer, AKAMİB'in ağustos ayında en fazla ihracatını sırasıyla Irak, İsrail ve İtalya'ya yaptığını, Katar pazarına gerçekleştiren ihracatın yüzde 317 oranındaki yüksek artışla 1,9 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Sekiz aylık dönemde mobilyalar ürün grubunun AKAMİB ihracatında yüzde 63 paya sahip olduğunu dile getiren Kılıçer, ihracat değerinin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 284 milyon 36 bin dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.

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AKAMİB artış ihracat Mersin

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