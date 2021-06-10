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Akan trafiğin ortasında yola uzandı! "Pes" dedirten olay

10.06.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kimliği belirsiz bir kadın, işlek bir caddede yola yatıp, trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalışan kadının bu davranışı bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

Akan trafiğin ortasında yola uzandı! "Pes" dedirten olay

Geçtiğimiz gün yaşanan olayda, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi. Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı.

ARAÇLARA DA ZARAR VERDİ

Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı.

Yaşananlar soyal medya kullanıcıları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bazı kişiler ise kadını davranışından dolayı eleştiren yorumlarda bulundu. (DHA)


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sosyal medya Adana

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