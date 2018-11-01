Akar: 260 bin Suriyeli geri döndü

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonu sonucu 260 bin kişinin Suriye'nin kuzeyine döndüğünü açıkladı. Akar, altyapı çalışmalarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede sağladığı güvenlik ve istikrar sonucu yaklaşık 260 bin Suriye vatandaşının Fırat Kalkanı operasyon bölgesine döndüğünü söyledi.

Türkiye, Suriye'deki savaştan kaçan 3,5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, Fırat Kalkanı adlı askeri harekatı 2016 yılında IŞİD ve YPG güçlerinin Suriye'nin kuzeyindeki hakimiyetine karşı başlatmıştı. 2017'de sonlandırılan, Özgür Suriye Ordusu’nun da katıldığı operasyon kapsamında Cerablus, Çobanbey ve El Bab gibi Suriye'nin kuzeyindeki yerleşimler ele geçirildi. Yaklaşık 200 gün süren operasyon sonrasında 2 bin kilometre kareden fazla bir alanda kontrol sağlandığı duyurulmuştu.

"Kuzey Irak’ta operasyonlar devam ettirilecek"

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yaklaşık bir haftadır süren operasyonlar hakkında da bilgi verdi.

Akar, "Irak hükümetinin ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir. Operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir." diye konuştu.

DW,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

