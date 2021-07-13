Akar: ‘‘ABD ile Mutabık Kaldığımız Konular Var’’

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliği konusunda Amerika’yla sürdürülen görüşmeleri değerlendirdi.

Amerikalı heyetlerle görüşmelerin olumlu geçtiğini söyleyen Akar, "Görüşme doğrultusunda Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Biden ile görüştü. Biz Amerikalı mevkidaşımızla görüştük. Diğer arkadaşlarımız görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye’nin 20 yıldır Afganistan’da varlık gösterdiğini söyleyen Savunma Bakanı Akar, bu süreçte muharip görev alınmadığına, danışmanlık, bakım, onarım, inşaat görevlerinin yürütüldüğüne dikkat çekti.

Akar, ‘‘Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı 6 yıldır işletiyoruz. Şimdi de bunun devamı. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir’’ dedi.

Akar, ‘‘Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunu bütün ülkeler de söylüyor. Havalimanı çalışmadığı takdirde ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek durumunda kalacak. Çünkü güvenli iletişim, ulaşım olmadığı zaman orada kalamazlar. Böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak’’ diye konuştu.

Havalimanının çalışmamasının eğitim, sağlık ve ticaret faaliyetlerini de etkileyeceğini belirten Milli Savunma Bakanı, ‘‘Bir devletten bahsediyoruz. Bunlar Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini de olumsuz etkileyecektir" diye konuştu.

ABD’nin ve NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilmeye başlamasıyla Taleban ülkede yeniden toprak kazanmaya başladı. Taleban’ın tüm bölgede ilerlemesinin hızlanarak sürmesinden endişe ediliyor.

Savunma Bakanı Akar, Tacikistan-Özbekistan sınırının güvenliği de dahil bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Akar, ‘‘Türkiye'ye yönelik olası göç dalgasına bakıyoruz. Tüm ihtimalleri çok yönlü değerlendiriyoruz. Çok şükür şu an bir sıkıntı yok" diye konuştu.

