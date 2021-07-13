HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Akar: ‘‘ABD ile Mutabık Kaldığımız Konular Var’’

Akar: ‘‘ABD ile Mutabık Kaldığımız Konular Var’’

13.07.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliği konusunda Amerika’yla sürdürülen görüşmeleri değerlendirdi

Akar: ‘‘ABD ile Mutabık Kaldığımız Konular Var’’

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliği konusunda Amerika’yla sürdürülen görüşmeleri değerlendirdi.

Amerikalı heyetlerle görüşmelerin olumlu geçtiğini söyleyen Akar, "Görüşme doğrultusunda Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleriyle olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Biden ile görüştü. Biz Amerikalı mevkidaşımızla görüştük. Diğer arkadaşlarımız görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Türkiye’nin 20 yıldır Afganistan’da varlık gösterdiğini söyleyen Savunma Bakanı Akar, bu süreçte muharip görev alınmadığına, danışmanlık, bakım, onarım, inşaat görevlerinin yürütüldüğüne dikkat çekti.

Akar, ‘‘Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı 6 yıldır işletiyoruz. Şimdi de bunun devamı. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir’’ dedi.

Akar, ‘‘Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunu bütün ülkeler de söylüyor. Havalimanı çalışmadığı takdirde ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek durumunda kalacak. Çünkü güvenli iletişim, ulaşım olmadığı zaman orada kalamazlar. Böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak’’ diye konuştu.

Havalimanının çalışmamasının eğitim, sağlık ve ticaret faaliyetlerini de etkileyeceğini belirten Milli Savunma Bakanı, ‘‘Bir devletten bahsediyoruz. Bunlar Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini de olumsuz etkileyecektir" diye konuştu.

ABD’nin ve NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilmeye başlamasıyla Taleban ülkede yeniden toprak kazanmaya başladı. Taleban’ın tüm bölgede ilerlemesinin hızlanarak sürmesinden endişe ediliyor.

Savunma Bakanı Akar, Tacikistan-Özbekistan sınırının güvenliği de dahil bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Akar, ‘‘Türkiye'ye yönelik olası göç dalgasına bakıyoruz. Tüm ihtimalleri çok yönlü değerlendiriyoruz. Çok şükür şu an bir sıkıntı yok" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi! Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi!
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
İçişleri Bakanlığı’ndan 'kayıp silah' iddialarına yanıtİçişleri Bakanlığı’ndan 'kayıp silah' iddialarına yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyükşen çifti cinayetinde ağabey- kardeş dahil 24 gözaltı

Büyükşen çifti cinayetinde ağabey- kardeş dahil 24 gözaltı

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Delta varyantında 3 kat artış!

Delta varyantında 3 kat artış!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.