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Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi - Görüşmede, Suriye ile Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu - İki Bakan diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Esper ile görüştü.

Suriye ile Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, NATO ve ikili askeri ilişkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede iki Bakan, diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanı Mark Esper Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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