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Akar, ABD Savunma Bakanı Shanahan ile görürştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 20:32 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD’li bazı senatörlere Münih’te bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD’li bazı senatörlere Münih’te bir araya geldi. Akar, “Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 55’inci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı. Programı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiren Akar ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve 12 ABD’li senatörlerle ayrı ayrı bir araya geldi. Akar, görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin önündeki en büyük engellerden birinin terör örgütü PKK/YPG olduğunun altını çizdi. Terör örgütü PKK/YPG’nin Kürtleri temsil etmediğini ifade eden Akar, "Kürtler bizim kardeşimiz. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bazıları PKK’yı Kürtler olarak niteliyor. Bu son derece yanlış. PKK’lı teröristler Kürt kardeşlerimizi temsil etmemektedir. Unutulmamalıdır ki PKK, YPG aynıdır” ifadelerini kullandı . Akar, PKK/PYD’nin bölgeden çıkarılmasının Türkiye’nin güvenliği için en önemli olduğunun altını çizerek, “Fırat’ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır” dedi.
“Türkiye NATO’dan uzaklaşmadı”
Türkiye’nin, güney sınırı boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğini vurgulayan Bakan Akar, Türkiye’nin batıdan uzaklaştığı iddialarını ise “Türkiye batıdan uzaklaşmadı. NATO başta olmak üzere tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor” sözleriyle yanıtladı.
“S-400 alımı zorunluluktur”
Akar, S-400 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin ise, “Bu bir tercih değil, zorunluluktur” dedi. Bakan Akar, hava ve füze tehdidine karşı Türkiye’nin korunmasının zorunluluk olduğunu, bu konuda müttefik ülkelerle Patriot ve SAMP-T hava savunma sistemleri tedariki konusunda da görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.

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