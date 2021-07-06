Akar ABD Savunma Bakanı'yla Kabil Havalimanı'nı Konuşacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’le Çariamba günü yapacağı görüşmede, Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Uluslararası Kabil Havalimanı’nın güvenliğini üstlenmesi konusunu masaya yatıracağını söyledi. Akar, bu konuda henüz alınmış bir karar olmadığına da vurgu yaptı.

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlaması konusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Ancak Ankara, bu önerisini NATO ve ABD’nin finansal, siyasi ve lojistik vermesi halinde yerine getirebileceğini söylüyor.

Dün kabine toplantısının ardından gazetecilerle sohbet eden Bakan Akar, Kabil Havalimanı’nın Afganistan’ın dünyadan izole olmaması için önemine dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı buranın korunmasına ilişkin görüşmelerin ve detayların konuşulmaya devam ettiğini belirtti.

Hulusi Akar, konuyla ilgili olarak Türkiye’nin Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve diğer bazı ülkelerle temas halinde olduğunu ve görüşmeler yaptığını söyledi. Bakan Akar, bu çerçevede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’le de Çarşamba günü bir istişarede daha bulunacağını söyledi ancak henüz alınmış bir karar olmadığına işaret etti.

