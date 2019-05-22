Akar: ABD yaptırımlarına yönelik hazırlık yapılıyor

Yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemi konusunda ABD ile yaşanan gerilimle ilgili açıklamalar yaptı. Akar, Türkiye ile ABD arasında S-400'ler konusundaki görüşmelerde bir iyileşme gözlemlediğini, ancak ABD'den gelebilecek olası yaptırımlara da hazırlanıldığını ve tüm seçeneklerin göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

ABD Kongresi daha önce S-400'lerin teslimatı halinde, kısa adı CAATSA olarak bilinen, "ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası"nı devreye sokma tehdidinde bulunmuştu. Söz konusu yasa Rus savunma sanayisiyle ticaret yapan şirketlere yaptırım öngörüyor.

Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin "Rusya'ya eğitime gittiği"ne yönelik haberlere de değinerek Rusya'ya personel gönderildiğini doğruladı.

"Patriot teklifini inceliyoruz"

Türkiye'nin F-35 programı konusundaki sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Hulusi Akar, bu nedenle programın devam etmesi beklentisi içinde olduklarını kaydetti. Akar, Türkiye'nin ABD'li Raytheon Co. şirketinin ürettiği Patriot füze savunma sistemlerini satın alabilmek için sunulan teklifi de incelediğini belirtti. Akar, Ankara ve Washington'un ABD'li yetkililerin son teklifiyle ilgili fiyat, teknoloji transferi ve ortak üretim konularında çalıştıklarını ifade etti.