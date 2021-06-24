Akar: "ABD’li Heyet ile Görüşmelerimiz Başladı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesiyle ilgili müzakere için “ABD teknik heyeti de bugün Bakanlığımıza geldi. Görüşmelerimiz başladı, devam ediyor. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personelimizin dışında bölgeye giden personelimiz de bulunmamaktadır” dedi.

Akar, Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT arasında imzalanan protokol kapsamında, TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteğiyle yapılan 1000 adet HGK-82 hassas güdüm kitinin teslim töreninde değerlendirmelerde bulundu.

Akar, Afganistan için “Asya’nın kalbi” diyerek Türkiye ile Afganistan arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu işaret etti. İki ülke diplomatik ilişkilerinin 100’ncü yılında olduğunu kaydeden Akar, “1921 tarihli Türk-Afgan ittifak anlaşmasında da ifade edildiği gibi ‘iki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir’” diyerek bu çerçevede Türkiye’nin 2002’den bu yana Afganistan’ın istikrarı için Kabil’de görev yaptığını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı görevini yürüttüğünü belirten Akar, “Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda altı yıldır sürdürdüğümüz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusu. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Bu kapsamda ABD teknik heyeti de bugün Bakanlığımıza geldi. Görüşmelerimiz başladı, devam ediyor. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personelimizin dışında bölgeye giden personelimiz de bulunmamaktadır. Ülkemiz ve Afganistan’ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir” dedi.

Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da yer aldı

