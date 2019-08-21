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Akar ABD’li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü

21.08.2019 22:56 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD’li mevkidaşi Mark Esper arasında yapılan telefon görüşmesinde güvenli bölge konusu ele alındı.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında bir süre önce mutabakata varılan, Suriye'de Fırat nehrinin doğusuna güvenli bölge oluşturulması konusu bugün savunma bakanları düzeyinde bir kez daha görüşüldü. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Mark Esper arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Akar'ın ABD'ye Türkiye'nin görüş ve beklentilerini aktardığı belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu görüşmeye dair yapılan açıklamada, güvenli bölge için daha önce belirlenen esaslar çerçevesinde, takvimin zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğinin Akar tarafından aktarıldığı bildirildi. Görüşmede her iki bakanın, güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılmasında mutabık kaldığı vurgulanıyor. Ayrıca güvenli bölge ile ilgili planlamanın daha sonraki aşamalarını görüşmek üzere, her iki ülke askeri heyetlerinin yakın zamanda Ankara'da yeniden bir araya gelmesi de Akar ve Esper tarafından kararlaştırıldı.

İbrahim Kalın: Erdoğan, Putin ve Trump'la görüşecek

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmelerinde bulunacağını duyurdu. Kalın, Erdoğan-Trump görüşmesinde öncelikli olarak güvenli bölge konusunun ele alınacağını aktardıktan sonra, Eylül ayında ABD Ticaret Bakanı’nın büyük bir heyetle Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaştı. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için bir dizi görüşmeler yapılacağını ifade eden Kalın, Başkan Trump'ın olası bir Ankara ziyareti konusunda henüz belirlenmiş bir tarih olmadığını dile getirdi.

"Türkiye tepkisini Rus tarafına iletti"

Gazetecilerin Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili sorularını da yanıtlayan İbrahim Kalın, "Oradaki durumun kritik bir hassasiyet arz ettiğini ifade edebilirim. Bununla ilgili özellikle 9'uncu gözlem noktamızın intikal yoluna yapılan saldırı ve o konvoyda hayatını kaybeden Suriyeliler ve yaralanan siviller konusunda da tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. İlgili birimlerimiz görüşmelerini sürdürüyorlar. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak. Bu konuyu da etraflı şekilde orada konuşma imkanları olacak" dedi.

DW / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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