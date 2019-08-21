Akar ABD’li mevkidaşı ile güvenli bölgeyi görüştü

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında bir süre önce mutabakata varılan, Suriye'de Fırat nehrinin doğusuna güvenli bölge oluşturulması konusu bugün savunma bakanları düzeyinde bir kez daha görüşüldü. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Mark Esper arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Akar'ın ABD'ye Türkiye'nin görüş ve beklentilerini aktardığı belirtiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu görüşmeye dair yapılan açıklamada, güvenli bölge için daha önce belirlenen esaslar çerçevesinde, takvimin zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğinin Akar tarafından aktarıldığı bildirildi. Görüşmede her iki bakanın, güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılmasında mutabık kaldığı vurgulanıyor. Ayrıca güvenli bölge ile ilgili planlamanın daha sonraki aşamalarını görüşmek üzere, her iki ülke askeri heyetlerinin yakın zamanda Ankara'da yeniden bir araya gelmesi de Akar ve Esper tarafından kararlaştırıldı.