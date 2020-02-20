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Akar: ABD'nin Patriot desteği olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 23:46 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye Patriot füzesi konuşlandırabileceğini söyledi.

Akar: ABD'nin Patriot desteği olabilir

Akar, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin faaliyete geçeceğinden de "kimsenin şüphesi olmaması" gerektiğini söyledi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye Patriot füzesi konuşlandırabileceğini söyledi. CNN Türk televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Akar, "Çünkü bizim ülkemize karşı hem füze tehdidi var hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. ABD'nin Türkiye'ye Patriot batarya desteği olabilir" ifadesini kullandı. Akar, "Ayrıca NATO Genel Sekreteri'nin de bu konuda çeşitli açıklamaları var. Sayın Stoltenberg de bu konuyu gerçekten yakinen takip etmekte. Onların da birtakım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir" diye ekledi.

Türkiye'de şu anda bulunan tek Patriot bataryası, İspanya'ya ait. İspanya 2014 yılında bir Patriot bataryasını İncirlik'e konuşlandırmıştı.

ABD ise 2013 yılında Türkiye'yi Suriye'den füze tehditlerine karşı korumak için Gaziantep'e taşıdığı iki Patriot hava savunma bataryasını 2015'te çekmişti.

Bloomberg: Patriot talebi Jeffrey'ye iletildi

Akar'ın CNN Türk'te yayınlanan açıklamalarından önce Amerikan yayın organı Bloomberg, Türkiye'nin ABD'den iki Patriot bataryasını Suriye sınırına konuşlandırmasını talep ettiğini bildirmişti.

Üst düzey bir Türk yetkilinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Rusya destekli Suriye ordusunun olası saldırılarına karşılık vermek için bu girişimde bulunan Türkiye, söz konusu talebi geçen hafta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ye Ankara'da iletti. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, Hatay'a konuşlandırılması istenen Patriot füzelerinin koruma sağlaması hâlinde Türkiye'nin de F-16 savaş uçaklarıyla İdlib'deki rejim mevzilerini vurabileceğini söyledi. Yetkiliye göre, ABD Türkiye'nin Patriotlar konusundaki talebine henüz bir yanıt vermedi.

S-400 açıklaması

Akar, CNN Türk'e verdiği röportajda, Ankara ile Washington arasında krize neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili de konuştu.

Akar, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı füze sistemiyle ilgili "Şu anda kuruluş aşamasındayız. Eğitim süreci devam ediyor. Kuruluş süreci devam ediyor. Planlandığı şekilde faaliyetlerimiz gerçekleşecek. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Nokta" dedi.

Bakan Akar, "kuruluş ve eğitimin ne zaman tamamlanacağı" yönündeki soruya ise "Nisan diye planlandı. Fakat ufak tefek sarkmalarla baharda gerçekleşecek" yanıtını verdi.

DW/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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