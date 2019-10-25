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Akar, Afganistan Savunma Bakanı Khalid ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistanlı mevkidaşı Asadullah Khalid ile NATO Karargahı'nda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Afganistanlı mevkidaşı Asadullah Khalid ile görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları için geldiği NATO Karargahı'nda, Afganistan Savunma Bakan Vekili Asadullah Khalid ile görüştü.

Görüşmede, Afganistan'daki son durum ve savunma, güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Hulusi Akar MSB

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