Akar: ‘Ateşkesi Sağlamak için İlave Birlikler Gönderiyoruz’ 

Brüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında gazetecilere İdlib konusunda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’e ilave asker gönderileceğini bildirdi ve amacın bölgede kontrolu sağlamak olduğunu söyledi. Akar şöyle konuştu: "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. İdlib'deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadı ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıdır. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum." Anadolu Ajansı’na (AA) göre İdlib'in de ele alındığı ana oturumda Türkiye’nin görüş ve beklentilerini NATO yetkilileri ve müttefik ülke savunma bakanları ile paylaşma fırsatı bulduklarını kaydeden Akar, İdlib ve civarında 4 milyon Suriyeli’nin yaşadığını hatırlattı.

Akar ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durması için çalıştıklarını kaydetti, rejimin bugüne kadar ilan edilen dört ateşkesi havadan ve karadan ihlal ettiğini ve saldırıların şiddetinin giderek arttığını söyledi. Akar, rejimin saldırılarının radikalleşmeyi ve göçü de artırdığını vurguladı ve 1 milyon Suriyeli’nin kendilerini güvende hissettikleri Suriye sınırına doğru yöneldiğini söyledi. Akar, bölgedeki insani durumu “trajedi” sözleriyle değerlendirdi. Rusya’nın hava desteğini arkasına alan Esat’a bağlı güçler Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin son kalesi olan İdlib’e ilerliyor. Esat güçleri şimdiden çok sayıda köy ve kasabanın kontrolunu ele geçirdi. Türkiye 2018’de Rusya ile Karadeniz’deki tatil beldesi Soçi’de vardığı mutabakatla İdlib’de 12 gözlem noktası kurmuştu. Ancak son haftalarda bu noktaların çoğu rejim güçleri tarafından kuşatıldı. Rejim güçleri tarafından İdlib’de bir haftada düzenlenen iki ayrı saldırıda 13 Türk askeri personeli hayatını kaybetti. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu üst düzey Türk yetkililer saldırılara karşılık verildiği yönünde açıklamalar yapmıştı.