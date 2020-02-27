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  4. Akar BBC'ye konuştu: Rusya'yı görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz

Akar BBC'ye konuştu: Rusya'yı görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz

27.02.2020 22:50 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'yla İdlib konusunda yapılan görüşmelerde henüz nihai bir çözüme ulaşılamadığını söyledi. Perşembe sabahı BBC muhabiri Orla Guerin'e özel bir mülakat veren Akar, "Hem sahadaki aldığımız ve alacağımız tedbirlerle hem de masadaki yaptığımız görüşmeler ve konuşmalarla, Rusya'yı bizim görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Akar BBC'ye konuştu: Rusya'yı görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz

https://youtu.be/mdLk12l4Cuk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'yla İdlib konusunda yapılan görüşmelerde henüz nihai bir çözüme ulaşılamadığını söyledi.

Akar, "Hem sahadaki aldığımız ve alacağımız tedbirlerle hem de masadaki yaptığımız görüşmeler ve konuşmalarla, Rusya'yı bizim görüşlerimize yaklaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Ankara'da Perşembe sabahı BBC muhabiri Orla Guerin'e özel bir mülakat veren Akar, Türkiye'nin Rusya'yı karşısına almak istemediğini vurguladı.

Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Suriye ordusuna Türk gözlem noktaları etrafından çekilmesi için verdiği sürenin hatırlatılması üzerine, "Bu yerine getirilmezse hafta sonundan itibaren diğer faaliyetlerimizi göreceksiniz" diye konuştu.

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