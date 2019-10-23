Akar: Biz NATO’nun merkezi bir ülkesiyiz, hiçbir yere gitmiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı ve akabinde Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın sonlandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çarşamba günü Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Bakan, "Türkiye NATO'nun merkezi bir ülkesi, bir yere gittiği yok" diye konuştu. NATO müttefikleri tarafından anlaşılmakta zorluk çektiklerini aktaran Akar, "F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz" dedi. Akar, ABD yaptırımlarının yalnızca geçici olmasını umduğunu kaydetti.

"Harekat alanı dışında herhangi bir operasyona ihtiyacımız yok" diyen Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer'in "uluslararası güvenli bölge" önerisine ilişkin detayları da Perşembe günü düzenlenecek NATO savunma bakanları toplantısında dinleyeceklerini ifade etti.

Akar ayrıca, Türk güçlerinin eline 200 IŞİD'linin geçtiği bilgisini de aktardı.

Diğer yandan ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin askeri operasyonuna başladığı günden bu yana 100'den fazla IŞİD'li mahkumun tutulduğu cezaevlerinden kaçtığını duyurdu.