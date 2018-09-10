Akar, Burundi Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Niyongabo'yu kabul etti.
Akar, Korgeneral Niyongabo ile Bakanlık'taki makamında görüştü.
Basına kapalı kabul öncesi konuk komutan, Bakanlık şeref defterini imzaladı. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.
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