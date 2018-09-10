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Akar, Burundi Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Niyongabo ile görüştü - Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Niyongabo'yu kabul etti.

Akar, Korgeneral Niyongabo ile Bakanlık'taki makamında görüştü.

Basına kapalı kabul öncesi konuk komutan, Bakanlık şeref defterini imzaladı. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Niyongabo Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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